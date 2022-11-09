«Порыв сердца»: как готовят сестёр милосердия для помощи раненным в Донбассе

В Москве работают курсы сестёр милосердия для помощи раненым участникам СВО и мирным жителям Донбасса. После обучения желающие могут ухаживать за пациентами в госпиталях как в российской столице, так и в городах на новых территориях РФ. Всего с мая сёстрами и братьями милосердия стали около 550 человек. Подробности — в материале RT.

В небольшой комнате с кремовыми стенами стоят четыре кровати с постельным бельём в весёлый цветочек. На одной из кроватей в подушках утопает стройная девушка, одетая в спортивный костюм. «В таком положении пациенту можно находиться два часа, затем его надо переворачивать набок», — мягко говорит женщина в белом халате и платке с красным крестом. «Я после работы так могу и сутки пролежать!» — отзывается «пациентка», одна из посетительниц курсов сестёр милосердия, организованных при церковной больнице Святителя Алексия.

Курсы длятся в среднем две недели: 20% занятий занимают лекции, 80% — практика. Уроки ведутся по вечерам. С ноября в курсы подготовки включён блок по тактической медицине. Участникам курсов (в группе их обычно 15 человек) рассказывают о духовных основах милосердия, психологических особенностях взаимодействия людей в стрессе, учат, как правильно обращаться с пациентом, как его кормить, мыть, переворачивать.

Для практических занятий будущие сёстры (и братья — учиться приходят не только женщины) милосердия разбиваются на тройки, один ученик из троих становится «пациентом».

В конце курса участники сдают теоретический и практический экзамены и получают сертификат государственного образца, который даёт им право работать в качестве младшего медицинского персонала. В обязанности сестёр милосердия входит забота о пациенте с вниманием и теплом и профилактика осложнений (например, пролежней).

«После окончания курсов им предлагают варианты — больниц или военных госпиталей. Можно выбрать учреждение по месту жительства или рядом с работой, чтобы меньше времени тратить на дорогу, — рассказывает RT преподавательница учебного центра больницы Святителя Алексия, сестра милосердия Свято-Димитриевского училища Елена Дорофеева-Любимова. — Некоторые студенты, примерно 20% курсантов, потом по своему желанию отправляются в Донецкую, Луганскую области. И большинство из них едут туда не один раз».

RT

Центральная клиническая больница Святителя Алексия, митрополита Московского — больница Московского патриархата, и это единственное учреждение, которое проводит курсы подготовки сестёр бесплатно. Эта работа ведётся на протяжении 30 лет, и в 2018 году она была лицензирована, чтобы не только учить студентов, но и выдавать им сертификаты государственного образца, рассказал RT директор и главный врач больницы Алексей Заров. Так появился учебный центр, который готовил преимущественно персонал хосписов и сотрудников центров паллиативной медицины.

В мае 2022 года было принято решение сосредоточиться на подготовке специалистов, которые будут ухаживать за раненными во время СВО мирными жителями.

Каждый понедельник рано утром от больницы в Донбасс отправляется машина скорой помощи с добровольцами, среди которых не только сёстры, но и врачи, и даже главврачи. А через девять дней, во вторник, «смена» возвращается обратно в Москву.

«Внутренняя потребность помогать»

Каких-то требований к наличию медицинского опыта, возрасту или основной профессии к курсантам не предъявляется, но, чтобы записаться на обучение, необходимо пройти собеседование с батюшкой и внятно объяснить свою мотивацию. У всех будущих сестёр милосердия, с кем побеседовал RT, она схожа: «Мы не могли оставаться в стороне».

Одна из курсанток, Наталья Козлова, работает редактором на телеканале «Культура». С начала специальной военной операции она перечисляла деньги благотворительным фондам, передавала гуманитарную помощь. «В итоге я поняла, что нужно получить и практические навыки, чтобы помогать не только финансами, но и физическими силами. О курсах узнала ещё весной в интернете, но тогда не решилась на них записаться. Видимо, для этого надо было созреть. Меня к этому подтолкнуло объявление частичной мобилизации», — рассказывает она.

По словам Натальи, ей бы хотелось стать для пациентов той, чью доброту они чувствуют: «Я сама лежала в больнице только один раз, и мне не хватало, чтобы за мной ухаживали такие вот сёстры милосердия».

Наталья Козлова

RT

21 сентября, когда было объявлено о начале частичной мобилизации, стало поворотным моментом и для другой курсантки, управляющей рестораном Людмилы Хамидулиной. «Именно в этот день нахлынули сильные эмоции, — вспоминает она. — Сразу стало понятно, что нужно что-то делать. Появилась очень сильная внутренняя потребность помогать нашим мальчишкам, которые раненые страдают физически и духовно. Я считаю, что вера без дела мертва».

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Некоторые участники курсов знакомы с темой благотворительности на практике уже не первый год. Так, Татьяна Котова, парикмахер по профессии, познакомилась с сёстрами милосердия пять лет назад. «Я помогала в Свято-Софийском детском домике, там дети-инвалиды очень сложные по физическому состоянию. Там мне недавно и рассказали про эти курсы, — делится она. — Мне лично в такое время сложно оставаться в стороне и просто слушать новости. Кто-то носки свяжет, кто-то гуманитарку соберёт, а я вот в больницах буду помогать».

До участия в курсах Татьяна была волонтёром на складе гуманитарной помощи при Лавре в Сергиевом Посаде, помогала фасовать продукты, одежду, обувь, средства гигиены и отправлять это нуждающимся в ДНР и ЛНР.

«Помогать буду где получится. Могу в Москве, но, если скажут поехать в Мариуполь или в зону боевых действий, я поеду. У меня есть родственники на Украине. Точнее, были на Украине. Они живут в Луганске», — говорит она.

Однокурсница Татьяны Наталья Коцулым участвует в проекте «Пища жизни. Донбасс» с 2015 года. О курсах сестёр милосердия бухгалтер в декрете узнала, когда гуляла с ребёнком на детской площадке, от мамы одного из детей.

Наталья Коцулым

RT

«У крёстного моего сына глубокое военное прошлое, и сейчас он периодически ездит в район спецоперации. Когда он мне позвонил и рассказал о военных действиях, у меня как будто сердце открылось, — вспоминает она. — Я поняла, что хочу помочь, причём в первую очередь подумала именно о медицине. Но как это реализовать — не знала, ведь у меня нет соответствующего образования. К счастью, курсы — это как раз тот случай, когда порыв сердца можно облечь в практическую форму».

Мариупольские палаты

С мая курсы сестёр милосердия окончили порядка 550 человек. «Хотя записались изначально в два раза больше, но половина в процессе отсеялась. Кто-то не пришёл на занятия, кто-то не прошёл собеседование со священником, а кому-то, увы, помогать не позволяет физическое состояние — например, человек не может долго быть на ногах, поднимать тяжести. Есть даже те, кто отходил на занятия, но в больницах мы их, к сожалению, так и не увидели, — перечисляет Алексей Заров. — Но мы считаем, что если треть учащихся будет заниматься активной деятельностью, это уже хороший результат».

Как рассказал Заров, больница не только почти полгода готовит специалистов для помощи раненым, но и своими силами перевозит тяжелобольных пациентов из зоны проведения СВО для их лечения в клинике.

«Сейчас с новых территорий у нас 37 пациентов, в среднем на лечении из этих областей находятся от 35 до 45 человек. У нас небольшая больница, поэтому встречаются целые палаты, где лежат люди из, например, только Мариуполя. Всего в нашем стационаре получили помощь около 300 пациентов из зоны конфликта, а 100 из них мы привезли оттуда сами. Мы проводим лечение, реабилитацию, протезирование — в ближайшем будущем хотим создать и свой центр протезирования», — делится он планами.

Директор и главный врач больницы Алексей Заров

RT

По словам Алексея Зарова, церковная больница начала эту деятельность, не имея финансирования. Но в последнее время стали появляться люди, которые готовы помочь, а не так давно больница получила президентский грант на лечение пациентов из зоны конфликта и на подготовку сестёр милосердия: «До этого мы выпустили четыре потока специалистов — в Ростове-на-Дону, Донецке, Мариуполе и Горловке. Грант поможет обучить больше людей».

Сам главный врач с начала спецоперации был в Донбассе девять раз, причём в первый раз оказался в Донецке вечером 23 февраля 2022 года. «Возможно, именно поэтому мы быстрее остальных влились в эту тему и стали помогать», — говорит Заров.

С февраля 2022 года Русская православная церковь организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. Координирует помощь церкви Синодальный отдел по благотворительности. Узнать больше: Помочьвбеде.рф.