«Восстановить доброе имя»: Верховный суд РФ оправдал героя публикаций RT за чужое преступление 64-летней давности

Верховный суд России поставил точку в деле 86-летнего жителя Уфы Фатхуллы Исхакова, о котором писал RT и который долгие годы безуспешно доказывал свою невиновность в покушении на убийство. Мужчина был осуждён в 1959-м и отсидел 13 лет. За это время он потерял семью и после выхода на свободу начал жизнь с нуля, не оставляя надежд на реабилитацию. В итоге, пройдя все возможные инстанции, Исхаков всё-таки добился своего. Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор и несколько последующих вердиктов, постановив, что он непричастен к преступлению и имеет право на реабилитацию.

Верховный суд РФ 25 мая поставил точку в уголовном деле, которое тянулось более полувека. Ещё в 1959 году молодого жителя Башкирии Фатхуллу Исхакова приговорили к длительному сроку за покушение на убийство, которое он не совершал. Потратив десятилетия на тяжбы с госорганами и судами, 86-летний пенсионер, наконец, добился своего — он официально признан невиновным и получил право на полную реабилитацию.

RT уже не раз рассказывал о деле Исхакова. Преступление произошло в мае 1959 года в селе Большие Каркалы Башкирской АССР. На местную жительницу ночью было совершено нападение, в ходе которого она получила сильные порезы.

Проснувшиеся родные также стали объектами нападения и получили ранения. Изрезанная девушка вбежала за помощью в соседский дом, где проживал Исхаков, который на тот момент уже был женат и воспитывал ребёнка. По словам мужчины, в этот момент несколько капель её крови упали на его пиджак, висевший рядом с дверью. Именно это, на первый взгляд малозначительное обстоятельство, в итоге стало для него роковым.

Следствие вскоре сделало его главным подозреваемым. Неожиданно нашлись свидетели, которые якобы видели, как нетрезвый Исхаков пытался влезть в дом соседей, причём среди «очевидцев» был и настоящий преступник, Наиль Саитбаталов, которому на тот момент было 18 лет.

Несмотря на то, что потерпевшие не запомнили внешность преступника и не дали показаний против Исхакова, суд признал его виновным в покушении на убийство. Негативную роль сыграла и прошлая судимость мужчины за кражу — он досрочно вышел на свободу летом 1958 года.

В итоге Исхаков был осуждён на 15 лет, из которых провёл за решёткой 13. Пока он отбывал срок, умерла его жена.

Тем не менее, мужчина не опустил руки. Он создал новую семью, добился успехов на профессиональном поприще, но все последующие годы не оставлял надежды на реабилитацию.

Ещё в 1990-м он смог добиться возобновления производства по его делу, но спустя три года оно было прекращено без каких-либо существенных результатов. Тем не менее, удалось установить, что ранения у пострадавших не могли считаться тяжким вредом здоровью, как их в своё время трактовал суд. Кроме того, выяснилось, что порезы были нанесены не топором, а лезвием.

Кардинальный поворот в деле произошёл в 2013 году, когда Исхаков получил письмо от Наиля Саитбаталова. Проживший почти всю жизнь в Мордовии мужчина, которого замучила совесть, решил повиниться перед бывшим соседом и признался, что это именно он совершил нападение на девушку и её семью.

Саитбаталов успел дать показания следователям из Башкирии, но через несколько месяцев после этого умер.

Несмотря на столь кардинальный поворот в деле и решение следователя СК, который после нового расследования пришёл к выводу, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельстования, тому понадобилось ещё десять лет, чтобы юридически оформить собственную невиновность.

Фатхулла Исхаков у здания Верховного суда РФ 25 мая 2023 года с одним из адвокатов

© Из личного архива Виталия Буркина

Долгое время реабилитацию Исхакова, по его словам, тормозила местная прокуратура, которая никак не хотела пересматривать столь давний приговор. Из-за несогласия с её позицией в 2019 году пенсионер даже устраивал голодовку у здания надзорного ведомства.

В декабре 2021-го мужчина, казалось, вышел на финишную прямую: на его сторону встала одна из высших судебных инстанций страны — Конституционный суд. Он постановил, что есть основания для пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам в деле Исхакова.

Однако 6-й кассационный суд общей юрисдикции в июле 2022 года всё равно не нашёл оснований для отмены приговора, посчитав недостаточной собранную следствием новую фактуру по делу.

Но упорный пенсионер, заявлявший, что не умрёт, пока не добьется полной реабилитации, не сдался. Он обратился с жалобой в Верховный суд, который 25 мая всё-таки отменил приговор за чужое преступление 64-летней давности, а также несколько последовавших за ним судебных решений, вынесенных не в пользу Исхакова.

«Мы сделали невероятное. Прежде всего, помогли человеку, который всю свою долгую жизнь шёл к тому, чтобы восстановить доброе имя. Ну и во-вторых, впервые в стране был отменён столь давний приговор по вновь открывшимся обстоятельствам, мы создали правоприменительную практику», — прокомментировал RT вердикт суда один из защитников пенсионера Виталий Буркин.

Он отметил, что его подзащитный получил право на реабилитацию, которая подразумевает взыскание морального вреда за незаконное уголовное преследование. Однако Буркин не уверен, что Исхаков воспользуется им.

«Для него это, конечно, не главное. Я пока не знаю, что он решит, но человек вообще не корыстный, ему было важно именно очистить своё доброе имя и эта цель, наконец, достигнута, — отметил он. — До конца не понимаем, почему пришлось потратить столько времени и сил. Причём препятствовали не какие-то высокопоставленные чиновники, а даже по региональным меркам это были люди из среднего звена. Но хорошо, что Верховный суд поставил в этом деле точку».