«Не отпускает эта несправедливость»: Конституционный суд встал на сторону пенсионера, невинно осуждённого 62 года назад

Конституционный суд РФ вынес решение в связи с обращением 84-летнего жителя Башкирии Фатхуллы Исхакова, который десятки лет добивается реабилитации по делу о покушении на убийство, которого он не совершал. В 1959-м его приговорили к 15 годам лишения свободы за нападение на трёх женщин. Мужчина отсидел 13 лет и с тех пор не раз пытался доказать, что невиновен. В 2013 году был установлен настоящий преступник. Следственный комитет России по итогам нового расследования пришёл к выводу, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельства и фальсификации доказательств, но прокуратура не давала согласия на пересмотр дела для полного оправдания пенсионера. Однако Конституционный суд пришёл к выводу о наличии оснований для пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решение Конституционного суда РФ от 16 декабря 2021 года стало настоящим новогодним подарком для 84-летнего пенсионера из Уфы Фатхуллы Исхакова. Мужчина десятки лет пытался добиться отмены приговора по делу о покушении на тройное убийство, которого он не совершал, но за которое 13 лет провёл в местах лишения свободы.

Оказывали давление

Ранее RT рассказывал, что в ночь с 22 на 23 мая 1959 года в селе Большие Каркалы Башкирской АССР произошло нападение на трёх женщин. В дом Марьям Рахматулллиной ворвался неизвестный мужчина и нанёс ножевые ранения девушке, её подруге и матери.

Тогда следствие пришло к выводу, что преступление совершил живший по соседству Фатхулла Исхаков. По его словам, окровавленная Марьям среди ночи прибежала к нему за помощью и оставила капли крови на висящем при входе в дом пиджаке.

Сами женщины в темноте не запомнили внешность нападавшего. Однако неожиданно нашлись свидетели (в их числе был Наиль Саитбаталов), которые якобы видели, как молодой семьянин лезет в дом к женщинам.

Сам Исхаков утверждал, что после задержания оперативники его избивали и оказывали сильное психологическое давление, угрожая привлечь к ответственности и его жену, но он так и не признал своей вины.

Исхакова приговорили к 15 годам заключения. В тюрьме он узнал о смерти супруги. Выйдя на свободу через 13 лет, он всё же нашёл в себе силы завести новую семью, выстроить карьеру, но все эти годы не оставлял попыток добиться справедливости и доказать свою невиновность.

Неожиданное признание

В 1990 году ему впервые удалось добиться, чтобы прокуратура возобновила производство по уголовному делу, но спустя три года оно было прекращено. В 2009-м следственные органы рассматривали материалы проверки по заявлению о даче заведомо ложных показаний свидетелями по делу Исхакова.

«24 августа 2012 года в прокуратуру Миякинского района Республики Башкортостан от одного из указанных свидетелей, неоднократно судимого, поступило заявление о том, что он совершил преступление, за которое осуждён Ф.Б. Исхаков. В этой связи отменены ранее вынесенные решения о прекращении уголовного дела в отношении как лица, явившегося с повинной, так и сотрудников милиции, предположительно оказавших психологическое и физическое давление на свидетелей», — говорится в материалах Конституционного суда.

Сознавшимся оказался проходивший в качестве свидетеля по делу Наиль Саитбаталов, который незадолго до своей смерти признался в содеянном. Как рассказал Саитбаталов, накануне злополучной ночи Марьям Рахматулллина отказала ему и он, выпив, решил ей отомстить. Однако в итоге пострадали три человека.

Следственный комитет России по итогам нового расследования пришёл к выводу, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельства и фальсификации доказательств. Однако прокуратура неоднократно отправляла на доработку постановления СК.

В 2015 году прокурор Башкирии Андрей Назаров подписал заключение о необходимости отмены приговора и пересмотра уголовного дела ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Бумаги направили в Верховный суд республики, но в последний момент надзорное ведомство передумало, отозвало документ — и производство прекратили.

Исхаков вместе с юристом Виталием Буркиным обжаловали это решение в президиуме Верховного суда Башкирии, где вынесли половинчатый вердикт: постановление прокуратуры о прекращении производства отменили, но сам приговор от 1959 года оставили в силе.

«Буду и дальше бороться»

С этой коллизией Виталий Буркин со своим подзащитным и обратился в Конституционный суд страны.

«Мы поняли, что суд и прокуратура неправильно толкуют уголовно-процессуальный закон и в марте этого года обратились в Конституционный суд, который полностью признал нашу правоту. Надеюсь, что теперь нам не будут чинить бюрократические препятствия. Самое главное, что Конституционный суд признал наличие оснований для отмены приговора», — заявил собеседник RT.

Фатхулла Исхаков и юрист Виталий Буркин

© Фото из личного архива

Он надеется, что отмены приговора для Исхакова удастся добиться в кратчайшие сроки. Буркин также отметил, что решение Конституционного суда носит исключительный характер в новейшей истории правоприменительной практики.

«Это первое решение Конституционного суда, которое открывает дорогу к отмене ошибочных приговоров прошлых нет по новым обстоятельствам. Теперь, вопреки позиции прокурора, отменять такие решения станет легче. В этом революционность», — заявил юрист.

По словам самого Исхакова, сейчас адвокаты советуют ему успокоиться — теперь юридических препятствий для восстановления справедливости быть не должно.

«Мои дети очень радуются, а я говорю, что не чувствую ничего. 62 года я боролся, а меня всё не отпускает эта несправедливость, и я всё не ощущаю облегчения. Я долгие годы добивался и вроде бы добился уже наполовину. Буду бороться и дальше», — поделился эмоциями пенсионер.

В пресс-службе прокуратуры Башкортостана в ответ на просьбу RT прокомментировать решение КС РФ посоветовали обратиться в Генпрокуратуру. В свою очередь, там оперативно прокомментировать позицию Конституционного суда не смогли.