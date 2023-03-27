«Не умру, пока не оправдают»: в Уфе пенсионер добивается отмены приговора по делу 64-летней давности

85-летний житель Уфы Фатхулла Исхаков обратился к председателю Верховного суда РФ с просьбой отменить приговор за покушение на убийство, вынесенный ему в 1959 году. Мужчина настаивает, что он провёл 13 лет в заключении за преступление, которого не совершал. Спустя годы после освобождения Исхакова один из свидетелей по его делу сознался, что преступление совершил не Исхаков, а он. Другие свидетели также сообщили, что в ходе расследования дали ложные показания против Исхакова. Пенсионер борется за своё честное имя с 1990 года, однако приговор по ряду причин так и не был отменён.

Пенсионер из Уфы Фатхулла Исхаков записал открытое обращение к председателю Верховного суда РФ с просьбой отменить приговор за покушение на убийство 64-летней давности, которого мужчина, по его словам, не совершал.

Ранее RT рассказывал о многолетних попытках Исхакова доказать свою невиновность. С 1990 года производство по делу несколько раз возобновляли «ввиду новых обстоятельств», однако потом вновь прекращали.

В 2019 году после очередного решения о прекращении пересмотра дела Фатхулла Исхаков обратился в Конституционный суд с требованием признать это решение незаконным. В декабре 2022 года Конституционный суд РФ удовлетворил требование пенсионера.

В апреле 2022 года председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев также внёс представление о возобновлении процесса, однако с тех пор ситуация, по словам Исхакова и его адвоката, не изменилась.

«Я прошу [председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева]: вникните, я Вас прошу, чтобы рассмотрели и решили отменить приговор, реабилитировали меня. Чтобы я ушёл в иной мир со спокойной душой...» — говорит Исхаков в своём видеообращении к председателю президиума Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

Адвокат Исхакова Виталий Буркин говорит, что не понимает, почему затягивается пересмотр уголовного дела.

«Человеку 85 лет, он уже почти ослеп… Но настроен по-боевому — говорит: «Не умру, пока не оправдают». Приговор должны были отменить ещё в 2015 году точно, — настаивает Виталий Буркин. — Конституционный суд уже велел пересмотреть это дело, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев внёс представление — а нижестоящие суды проигнорировали это всё».

Преступление и наказание

Согласно приговору, вынесенному Фатхулле Исхакову в 1959 году, он совершил покушение на убийство, пробравшись в дом к соседям и нанеся удары топором по головам трём спящим девушкам. Пострадавшие в момент нападения спали и лица злоумышленника не рассмотрели.

При вынесении приговора суд ссылался на показания нескольких свидетелей, заявивших, что они видели Исхакова возле дома пострадавших в ночь нападения, а также на пятна крови одной из жертв, обнаруженные на пиджаке в доме Исхакова. Кроме того, милиция нашла в доме мужчины металлическую проволоку, похожую на ту, которой была вскрыта дверь в доме потерпевших.

Фатхулла Исхаков своей вины так и не признал, несмотря на то что, по его словам, при допросах ему угрожала милиция. Пятна крови на своей одежде он объяснил тем, что одна из пострадавших, Марьям, после нападения пришла за помощью к нему домой — сама женщина это подтвердила. Тем не менее суд счёл Исхакова виновным, его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Спустя 13 лет Исхаков вышел на свободу. За это время умерла его жена. Мужчина начал новую жизнь, завёл семью и детей, однако не оставлял попыток отстоять свою невиновность.

Новые показания

В 1990 году производство по уголовному делу Исхакова возобновили после того, как свидетели признались, что оговорили мужчину якобы под давлением сотрудников милиции, проводивших допрос, — на самом деле они не видели Исхакова в ночь совершения преступления.

Кроме того, была проведена повторная медицинская экспертиза, после которой выяснилось, что потерпевшим были нанесены только повреждения мягких тканей головы, а не проникающие ранения черепа, как утверждалось в экспертизе от 1959 года.

Тем не менее в 1993 году дело было вновь закрыто: следствие сочло показания свидетелей и данные повторной экспертизы недостаточными основаниями, чтобы отменить приговор Исхакову.

В 2012 году один из свидетелей по делу, Наиль Саитбатталов, написал Фатхулле Исхакову письмо с признанием, что в роковую ночь 1959 года на спящих девушек напал именно он — причём не с топором, а с лезвием бритвы. Впоследствии он также написал явку с повинной и вновь озвучил своё признание в 2013 году на очной ставке с Исхаковым. В 2014 году Саитбатталов умер.

В 2015 году прокурор Республики Башкортостан, исходя из новых открывшихся обстоятельств, постановил возобновить производство по уголовному делу, однако впоследствии отозвал его, и процесс снова прекратили, пока Конституционный суд по требованию Исхакова не признал это незаконным.

Решение 6-го кассационного суда

Нынешнее обращение Фатхуллы Исхакова к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву связано с решением 6-го кассационного суда общей юрисдикции от 18 июля 2022 года, вынесенным спустя три месяца после представления, внесённого Лебедевым, с требованием возобновить рассмотрение дела.

6-й кассационный суд дело рассмотрел, но не нашёл оснований для отмены приговора Исхакову, хотя и признал незаконным прекращение в 2015 году производства по делу.

В постановлении суда соотнесены материалы уголовного дела и различные версии показаний свидетелей, озвученные ими в период с 1990 по 2013 год. Коллегия судей пришла к выводу, что, исходя из заявлений очевидцев, можно с уверенностью заявить лишь о том, что в ночь нападения они не видели Исхакова, как утверждали изначально.

Несмотря даже на признательные показания Наиля Саитбатталова, суд не усмотрел оснований для признания невиновности Фатхуллы Исхакова в покушении на убийство в 1959 году. Приговор был оставлен без изменения.

Сторона защиты возмущена этим решением, настаивая, что за последние 30 лет уже появилась масса свидетельств, указывающих на невиновность пенсионера.

«По мнению кассационного суда, той фактуры, которая была получена в ходе производства по вновь открывшимся обстоятельствам, недостаточно для отмены приговора. Мы считаем, что это акт правового нигилизма», — заключил адвокат Исхакова Виталий Буркин.