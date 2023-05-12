«Оборот превысил 7 млн рублей»: в Перми задержали организаторов фейковых сборов для участников СВО

В Перми задержали троих подозреваемых в хищении денег под предлогом сборов на нужды участников СВО. Злоумышленники объявляли сборы средств в фейковых Telegram-каналах, которые вели от лица Маргариты Симоньян. Главред RT обратилась в полицию. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным МВД, только за последние полтора месяца злоумышленники получили от подписчиков фейковых каналов более 7 млн рублей. Теперь мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники МВД задержали в Перми троих подозреваемых в хищении денег под предлогом сбора средств для нужд участников СВО. Денежные средства собирали в фейковом Telegram-канале, который вёлся от лица главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

С заявлением в полицию обратилась сама главред RT, она также неоднократно писала в своих соцсетях, что не имеет отношения к ресурсам, ведущим подобные сборы средств, и призывала читателей не верить мошенникам. На момент задержания злоумышленников аудитория фейковых каналов достигала почти 150 тыс. человек.

«Ущерб подсчитывается, предварительный оборот по банковским картам составил более 7 млн рублей. Суммы, которые люди платили, варьировались от 100 до 20 тыс. рублей», — сообщили RT в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Казани, однако на задержание полицейские из Татарстана выехали в Пермь, где подозреваемые проживали на съёмной квартире. Двое задержанных 2004 года рождения, один — 2003-го. По данным МВД, самый старший из подозреваемых уже был судим за кражу в 2018 году.

В отношении всех троих фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), они находятся под подпиской о невыезде. На кадрах оперативной съёмки задержания, опубликованной МВД, двое из участников преступной схемы сознаются в содеянном и рассказывают сотрудникам, как похищали деньги. Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

О схеме хищения через фейковые Telegram-каналы, которую использовали злоумышленники, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники размещали... сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтёрам. После этого собранные средства похищались», — пояснила Волк.

«Личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории города Перми. По версии следствия, двое из них получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов РФ. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения», — добавила представитель ведомства.

Преступная схема

На видео задержания, опубликованном МВД, один из подозреваемых рассказывает, как они с сообщниками обманывали подписчиков фейковых каналов.

«Я задержан за переводы. Переводы шли от людей, которые поддерживали спецоперацию и российских солдат, они переводили деньги, мы их собирали, — рассказывает задержанный. — После эти деньги мы переводили человеку на реквизиты — якобы на сборы».

На вопрос сотрудника полиции, использовались ли собранные средства в дальнейшем на нужды СВО, молодой человек ответил отрицательно.

Второй задержанный, попавший на кадры оперативной съёмки, предположительно, выступал в качестве посредника в преступной схеме. Он рассказал полицейским, что работал за процент с поступающих ему на счёт сумм.

«Он (сообщник. — RT) говорит: будут бабки приходить — я буду просто дальше пересылать. И потом платил мне за это 1,5% от общей суммы за целый день. Выплачивал деньги вечером, ночью уже — часов в 12, в два», — говорит подозреваемый.

При опросе сотрудниками правоохранительных органов на задержании он сознался в содеянном.

Сотрудники МВД в Перми задержали организаторов фейковых сборов для участников СВО

Остерегайтесь мошенников

Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале поблагодарила сотрудников МВД за оперативное задержание злоумышленников, собиравших денежные средства от её имени. Ранее главред RT подчёркивала, что не ведёт никаких «сборов на фронт», а помогает сама.

«Ещё раз напоминаю всем: будьте бдительны, не ведитесь на фейковые каналы, не перечисляйте деньги тем, кого не знаете», — отметила Симоньян в комментарии по поводу задержания мошенников в Перми.

Ранее RT писал о мошенниках в соцсетях, активизировавшихся после начала СВО. Зачастую злоумышленники выдают себя за известных военкоров и объявляют на фейковых каналах сборы средств якобы на нужды СВО. С такими схемами в разное время сталкивались военные корреспонденты Александр Сладков и Александр Коц, военный эксперт Борис Рожин и многие другие. Зачастую не удаётся оперативно заблокировать фейковые ресурсы, созданные злоумышленниками, которые обкрадывают простых граждан.

Мошенники также могут выдавать себя за известные организации. Как рассказывал RT председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, злоумышленники регулярно пытаются проводить сборы от имени организации.

Многие аферисты действуют из-за рубежа, поэтому поймать их, а тем более вернуть деньги обманутым гражданам бывает очень непросто. Эксперт Борис Рожин в беседе с RT также констатировал, что зачастую «сборы на СВО» ведут злоумышленники с территории Украины.