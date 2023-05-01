«С рельсов сошли локомотив и семь вагонов»: в Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство

В результате срабатывания взрывного устройства на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли локомотив и семь вагонов, перевозивших нефтепродукты и стройматериалы, заявили власти региона и представители РЖД. Начавшийся после диверсии пожар был потушен. На месте ЧП работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. По словам властей, сообщение на повреждённом участке будет восстановлено к утру 2 мая.

В понедельник, 1 мая, в Брянской области произошло ЧП на железной дороге. После подрыва путей с рельсов частично сошёл грузовой состав, начался пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал, движение на этом участке дороги приостановлено.

«В Унечском районе на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, — написал он в Telegram. — В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние».

По словам главы региона, благодаря слаженным действиям спасателей удалось полностью локализовать пожар. На месте ЧП работают оперативные службы и аварийно-восстановительные бригады РЖД. Организованы дополнительные автобусные маршруты для доставки пассажиров.

«К утру железнодорожное сообщение на направлении на Унечу будет восстановлено», — подчеркнул Богомаз.

В пресс-службе РЖД сообщили, что ЧП произошло в 10:17 мск на перегоне Унеча — Рассуха Брянской области из-за «вмешательства посторонних лиц». На место происшествия были направлены городские пожарные расчёты, а также пожарный и восстановительные поезда. Для координации работы по ликвидации последствий схода создан оперативный штаб.

В РЖД предупредили, что из-за сложившейся ситуации возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков — Москва и №86 Климов — Москва.

Также на russian.rt.com Сошедший с рельсов в Брянской области поезд перевозил топливо и строительные материалы

Как уточнили позднее в компании, пассажиры этих поездов будут доставлены из Новозыбкова и Климова на автобусах в Брянск, откуда будет организована их отправка по маршруту до Москвы.

Из сообщения РЖД следует, что с рельсов сошли локомотив и семь вагонов, четыре из которых перевозили нефтепродукты, а три — строительный груз.

Отмечается, что пожар был потушен в 12:30. На месте инцидента работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников.

Кроме того, для мониторинга экологической обстановки и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлены экологическая лаборатория МЖД и бригада аварийно-спасательной службы «Экоспас».

Отметим, что российские силовики ведут системную работу по предотвращению диверсий на объектах железнодорожной сети. В середине февраля Федеральная служба безопасности РФ задержала гражданина Украины, причастного к совершению диверсий на объектах инфраструктуры Московской железной дороги.

Ранее в том же месяце в Ставропольском крае была задержана группа боевиков, готовивших теракт на одной из железнодорожных станций региона. Ещё одна группа злоумышленников, о задержании которой стало известно в феврале, готовила теракт на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области. По данным ФСБ, радикалы действовали за вознаграждение и по заданию украинских неонацистов.

Подрыв опоры ЛЭП в Ленинградской области

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в ночь на 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередачи.

«В 00:01 1 мая... подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», — написал он в Telegram.

Позднее он уточнил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП была ликвидирована, взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем.

По словам главы региона, электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — подстанция переключила сеть в автоматическом режиме.

Позднее он уточнил, что по факту подрыва опоры ЛЭП возбуждено уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). По словам Дрозденко, следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия.

Оперативные службы ФСБ и МВД при координации региональной прокуратуры проводят комплекс мероприятий по поиску преступников. В прокуратуре области заявили, что по факту обрушения ЛЭП начата проверка.