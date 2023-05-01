По факту подрыва ЛЭП в Ленинградской области возбуждено дело

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что по факту подрыва ЛЭП в области возбуждено уголовное дело.
По факту подрыва ЛЭП в Ленинградской области возбуждено дело
  • РИА Новости

«По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по ст. ст. 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК России», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что следователи ФСБ вместе с экспертами проводят следственные действия на месте ЧП. Ведётся розыск преступников.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП и об обнаружении взрывного устройства.

Позже он заявил о ликвидации угрозы подрыва второй опоры ЛЭП.

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