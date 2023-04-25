«Будем эту меру жёстко контролировать»: АвтоВАЗ заявил о введении предельно допустимых цен у дилеров Lada
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
АвтоВАЗ намерен установить предельные цены на продажу автомобилей Lada в российской дилерской сети, заявил глава компании Максим Соколов.
Как рассказал Соколов в кулуарах выставки «Иннопром» в Ташкенте, производитель «разворачивает вектор политики в области продаж автомобилей».
«Мы уже подготовили соответствующую программу с механизмом контроля, которую будем реализовывать по отношению к дилерам — устанавливаем предельные цены. То есть теперь дилеры, получив от АвтоВАЗа автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена АвтоВАЗом», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Соколова, возможность применения этих мер компании предоставляет антимонопольное законодательство. Он добавил, что сейчас у компании 308 дилерских центров, 11 из которых собственные, а остальные — частные.
«Мы эту меру будем устанавливать, фиксировать допом к соглашению и жестко контролировать, вплоть до расторжения дилерских договоров», — подчеркнул Соколов.
Он также добавил, что нововведение вступит в силу в мае, после повышения цен на автомобили Lada на 2%.Также на russian.rt.com Глава АвтоВАЗа заявил, что компания рассматривает вариант сборки Lada Vesta в Узбекистане
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал корреспонденту RT, что АвтоВАЗ и ранее придерживался схожих правил в части реализации бюджетных моделей.
«Дилеры не могли на них сильно зарабатывать, поскольку это социальный такой момент. На автомобили, которые в дефиците, которые ещё в прошлом году были — например, на «Весты» — таких ограничений не было», — сказал Моржаретто.
Вместе с тем эксперт полагает, что в условиях дефицита автомобилей сдержать рост цен невозможно.
«В принципе, всё, что производит АвтоВАЗ, всё и продаётся. И даже те запасы, которые есть, будут распроданы», — сказал он.
В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил надежду, что АвтоВАЗ будет методично проводить работу с дилерами. Он отметил, что положительный эффект будет заметен, если дилеры откажутся от навязывания дополнительных опций и условий приобретения автомобиля.
«Без жёстких дополнительных накруток и все эти накрутки будут добровольными, а не добровольно-принудительными. Тогда это действительно будет стимулировать рынок», — сказал эксперт.
Отметим, что автомобили производства АвтоВАЗа сохраняют традиционное лидерство на российском рынке и укрепляют свои позиции. По данным агентства «Автостат», по итогам 2022 года доля машин под брендом Lada на рынке составила более 27%, тогда как годом ранее этот показатель составил немногим более 22%.
Из данных «Автостата» также следует, что по итогам первого квартала 2023 года АвтоВАЗ занял почти 35% на рынке РФ. Ближайший по величине показатель продемонстрировал китайский бренд Chery, занявший более 11% рынка в этот период.
Между тем ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует приступить к производству автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года.
В ноябре 2022 года ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Впоследствии вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что ФГУП «НАМИ» передаст АвтоВАЗу приобретённые российские активы автоконцерна Nissan.