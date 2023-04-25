«Будем эту меру жёстко контролировать»: АвтоВАЗ заявил о введении предельно допустимых цен у дилеров Lada

АвтоВАЗ намерен ввести программу с механизмом контроля предельных цен на автомобили Lada у дилеров, заявил глава компании Максим Соколов. По его словам, дилеры после получения машины по рекомендованной цене не смогут продать её дороже установленного значения. Как отметил Соколов, компания намерена жёстко контролировать соблюдение этих условий с санкциями вплоть до расторжения договоров с дилерами.

АвтоВАЗ намерен установить предельные цены на продажу автомобилей Lada в российской дилерской сети, заявил глава компании Максим Соколов.

Как рассказал Соколов в кулуарах выставки «Иннопром» в Ташкенте, производитель «разворачивает вектор политики в области продаж автомобилей».

«Мы уже подготовили соответствующую программу с механизмом контроля, которую будем реализовывать по отношению к дилерам — устанавливаем предельные цены. То есть теперь дилеры, получив от АвтоВАЗа автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена АвтоВАЗом», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Соколова, возможность применения этих мер компании предоставляет антимонопольное законодательство. Он добавил, что сейчас у компании 308 дилерских центров, 11 из которых собственные, а остальные — частные.

«Мы эту меру будем устанавливать, фиксировать допом к соглашению и жестко контролировать, вплоть до расторжения дилерских договоров», — подчеркнул Соколов.

Он также добавил, что нововведение вступит в силу в мае, после повышения цен на автомобили Lada на 2%.

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Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал корреспонденту RT, что АвтоВАЗ и ранее придерживался схожих правил в части реализации бюджетных моделей.

«Дилеры не могли на них сильно зарабатывать, поскольку это социальный такой момент. На автомобили, которые в дефиците, которые ещё в прошлом году были — например, на «Весты» — таких ограничений не было», — сказал Моржаретто.

Вместе с тем эксперт полагает, что в условиях дефицита автомобилей сдержать рост цен невозможно.

«В принципе, всё, что производит АвтоВАЗ, всё и продаётся. И даже те запасы, которые есть, будут распроданы», — сказал он.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил надежду, что АвтоВАЗ будет методично проводить работу с дилерами. Он отметил, что положительный эффект будет заметен, если дилеры откажутся от навязывания дополнительных опций и условий приобретения автомобиля.

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«Без жёстких дополнительных накруток и все эти накрутки будут добровольными, а не добровольно-принудительными. Тогда это действительно будет стимулировать рынок», — сказал эксперт.

Отметим, что автомобили производства АвтоВАЗа сохраняют традиционное лидерство на российском рынке и укрепляют свои позиции. По данным агентства «Автостат», по итогам 2022 года доля машин под брендом Lada на рынке составила более 27%, тогда как годом ранее этот показатель составил немногим более 22%.

Из данных «Автостата» также следует, что по итогам первого квартала 2023 года АвтоВАЗ занял почти 35% на рынке РФ. Ближайший по величине показатель продемонстрировал китайский бренд Chery, занявший более 11% рынка в этот период.

Между тем ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует приступить к производству автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года.

В ноябре 2022 года ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Впоследствии вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что ФГУП «НАМИ» передаст АвтоВАЗу приобретённые российские активы автоконцерна Nissan.