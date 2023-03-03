АвтоВАЗ намерен в 2023 году выпустить до 100 тысяч Lada Vesta NG

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания планирует в 2023 году выпустить до 100 тыс. Lada Vesta NG.

Соколов заявил, что мощность первой производственной линии, где выпускается данная модель, планируется нарастить летом этого года.

«Максимальное количество Vesta, которое может производиться на этом конвейере, — 40. Соответственно, 20 может производиться Largus. Таким образом, наращивая выпуск с летних месяцев, когда уже будет большая линейка модификаций Vesta, мы при соответствующем рынке... планируем выйти до 100 тыс. автомобилей по этому году», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Тольятти запустили серийный выпуск Lada Vesta на заводе «АвтоВАЗ».