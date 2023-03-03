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АвтоВАЗ намерен в 2023 году выпустить до 100 тысяч Lada Vesta NG

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания планирует в 2023 году выпустить до 100 тыс. Lada Vesta NG.
АвтоВАЗ намерен в 2023 году выпустить до 100 тысяч Lada Vesta NG
  • РИА Новости
  • © Анар Мовсумов

Соколов заявил, что мощность первой производственной линии, где выпускается данная модель, планируется нарастить летом этого года.

«Максимальное количество Vesta, которое может производиться на этом конвейере, — 40. Соответственно, 20 может производиться Largus. Таким образом, наращивая выпуск с летних месяцев, когда уже будет большая линейка модификаций Vesta, мы при соответствующем рынке... планируем выйти до 100 тыс. автомобилей по этому году», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Тольятти запустили серийный выпуск Lada Vesta на заводе «АвтоВАЗ».

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