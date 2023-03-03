В Тольятти запустили серийный выпуск Lada Vesta на заводе «АвтоВАЗ»

Серийное производство модели Lada Vesta нового поколения запущено на площадке АвтоВАЗа в Тольятти 3 марта.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство со ссылкой на пресс-службу компании, планируется, что поставки авто в более 300 дилерских центров начнутся в мае 2023 года.

«Vesta нового поколения — флагман модельного ряда Lada, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займёт лидирующие позиции на российском автомобильном рынке», — приводит пресс-служба слова главы компании Максима Соколова.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.