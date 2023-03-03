В Тольятти запустили серийный выпуск Lada Vesta на заводе «АвтоВАЗ»
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Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняет агентство со ссылкой на пресс-службу компании, планируется, что поставки авто в более 300 дилерских центров начнутся в мае 2023 года.
«Vesta нового поколения — флагман модельного ряда Lada, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займёт лидирующие позиции на российском автомобильном рынке», — приводит пресс-служба слова главы компании Максима Соколова.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.