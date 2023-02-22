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Автоэксперт Зайцев оценил технические характеристики автомобилей Lada

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Автоэксперт из Краснодара Артём Зайцев рассказал, что считает российскую машину Lada надёжным автомобилем.
Автоэксперт Зайцев оценил технические характеристики автомобилей Lada
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Российской газетой» специалист заявил, что в России из-за импортозамещения комплектующих происходят задержки выпуска новых моделей автомобилей.

«У нас была Lada Granta с четырёхступенчатым автоматом Jatco с 98 л. с. Просто отличный автомобиль. Потом стали ставить роботы и прочее. Проблема в том, что все наши модели собраны из импортных комплектующих… Lada Vesta только в этом году запустят», — отметил Зайцев.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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