Автоэксперт Зайцев оценил технические характеристики автомобилей Lada

Автоэксперт из Краснодара Артём Зайцев рассказал, что считает российскую машину Lada надёжным автомобилем.

В разговоре с «Российской газетой» специалист заявил, что в России из-за импортозамещения комплектующих происходят задержки выпуска новых моделей автомобилей.

«У нас была Lada Granta с четырёхступенчатым автоматом Jatco с 98 л. с. Просто отличный автомобиль. Потом стали ставить роботы и прочее. Проблема в том, что все наши модели собраны из импортных комплектующих… Lada Vesta только в этом году запустят», — отметил Зайцев.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.