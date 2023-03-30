АвтоВАЗ сдвинет корпоративный отпуск для избежания остановки производства

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АвтоВАЗ объявил о том, что на тольяттинском заводе корпоративный отпуск начнётся на два месяца раньше запланированного. Это необходимо для того, чтобы избежать остановки производства, так как есть перебои с поставками компонентов.
АвтоВАЗ сдвинет корпоративный отпуск для избежания остановки производства
  • РИА Новости

«Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили АО «АвтоВАЗ» о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договорённости по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года», — цитирует Интерфакс сообщение компании.

Отмечается, что оплачиваемый единый корпоративный отпуск сдвигается на период с 29 мая по 19 июня.

«Данное решение даёт компании необходимое время для укрепления технологического суверенитета», — заявили в компании.

Ранее появилась информация, что АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Отмечается, что всего в этом году АвтоВАЗ намерен произвести более 400 тыс. автомобилей.

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