АвтоВАЗ сдвинет корпоративный отпуск для избежания остановки производства
- РИА Новости
«Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили АО «АвтоВАЗ» о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договорённости по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года», — цитирует Интерфакс сообщение компании.
Отмечается, что оплачиваемый единый корпоративный отпуск сдвигается на период с 29 мая по 19 июня.
«Данное решение даёт компании необходимое время для укрепления технологического суверенитета», — заявили в компании.
Ранее появилась информация, что АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Отмечается, что всего в этом году АвтоВАЗ намерен произвести более 400 тыс. автомобилей.