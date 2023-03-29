АвтоВАЗ планирует запуск производства Lada в Петербурге во втором квартале 2023 года

АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании.

Отмечается, что предприятие готовится к старту производства в Петербурге совместно с партнёрами из дружественных стран.

«Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году АвтоВАЗ намерен произвести более 400 тыс. автомобилей.

В феврале АвтоВАЗ закрыл сделку по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.