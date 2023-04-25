Глава АвтоВАЗа заявил, что компания рассматривает вариант сборки Lada Vesta в Узбекистане

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания рассматривает возможность сборки автомобилей Lada Vesta в Узбекистане.
Глава АвтоВАЗа заявил, что компания рассматривает вариант сборки Lada Vesta в Узбекистане
  • РИА Новости

«Уже сейчас мы совместно с нашим партнёром рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причём это будет флагманская модель — модель Lada Vesta нового поколения», — приводит РИА Новости его слова в ходе пленарной сессии на «Иннопроме» в Ташкенте.

Ранее в АвтоВАЗе сообщили, что официальные дилеры Lada в России в марте продали 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 89,9% больше, чем в марте 2022-го.

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