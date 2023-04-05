Продажи Lada в России выросли почти на 90% в марте

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В АвтоВАЗе сообщили, что официальные дилеры Lada в России в марте продали 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 89,9% выше, чем в марте 2022-го.
Продажи Lada в России выросли почти на 90% в марте
  • globallookpress.com
  • © Elena Mayorova

Об этом сообщают «Известия».

«Всего в I квартале текущего года было реализовано 64 240 Lada всех моделей, что на 21,9% выше, чем за первые три месяца прошлого года», — добавили там.

Во II квартале компания намерена начать продажи Lada Vesta нового поколения и запустить производственную площадку Lada в Санкт-Петербурге.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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