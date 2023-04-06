Могут лишить родительских прав: треш-стримера из Ивановской области задержали по подозрению в истязании дочери

В Ивановской области задержан 33-летний блогер Дмитрий Серов. Ранее в сети распространилось видео треш-стрима, на котором Серов бьёт и доводит до слёз свою дочь. По факту истязания несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, мужчину также могут лишить родительских прав. Как выяснил RT, Серов в прошлом несколько раз привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, а его вторая жена говорила, что он неоднократно её избивал.

В городе Кохма Ивановской области задержан 33-летний треш-стример Дмитрий Серов, который в эфире ударил свою несовершеннолетнюю дочь.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего). Установлено, что на одном из видео мужчина применяет физическое насилие к своей дочери», — говорится в сообщении СК по Ивановской области.

Как отмечают в ведомстве, сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.

Ситуация также взята на контроль уполномоченным по правам ребёнка Ивановской области. Как сообщила RT детский омбудсмен Татьяна Океанская, блогера могут лишить родительских прав. Вопрос об ограничении или о лишении прав можно будет ставить, как только докажут факт жестокого обращения.

Треш-стрим с участием своей несовершеннолетней дочери Серов провёл около года назад. Однако видео оттуда распространилось по соцсетям только сейчас. В фрагменте выложенного стрима, в частности, мужчина сначала наносит удар девочке, а когда она начинает плакать, говорить, что ей больно и что она пошла домой, то удерживает её силой и повторяет: «Так нельзя делать».

Одновременно по сети разлетелось ещё одно видео с участием Дмитрия Серова. Там блогер, в частности, говорит, что он «педофил конченый». На это видео также обратили внимание ивановские следователи. Кроме того, сам блогер в одном из своих эфиров утверждал, что «катался по малолетке за изнасилование».

Сейчас на YouTube-канале у Серова 915 тыс. подписчиков. Дмитрий Серов начал свою карьеру с создания YouTube-канала «Хочу Пожрать ТВ» в 2016 году, когда ни о каких треш-стримах ещё и не было речи. Вместе с другом Ярославом они готовили и снимали процесс.

Первые полгода существования канала они загружали безобидные видео с простыми и вкусными рецептами, а потом открыли для себя новый жанр — «На что готов мужик за 300 рублей». В выпусках они предлагали бездомным, алкоголикам и другим маргиналам за 300 рублей выполнить различные задания: съесть живую рыбу или три лимона, выпить бутылку кетчупа. Набрав 30 тыс. подписчиков, Дмитрий и Ярослав решели вести треш-стримы.

Звёздный час блогеров настал после стрима про то, как живёт бездомный дядя Юра. Дмитрий и Ярослав решили устроить среди подписчиков сбор. Им удалось собрать 80 тыс. рублей, что позволило обеспечить дядю Юру жильём и едой на полгода. Тогда число подписчиков канала стримеров перевалило за 70 тыс. Блогеры решили продолжить снимать жизнь дяди Юры, помочь ему побороть алкогольную зависимость, дать шанс на социализацию и заработок. Однако потом Дмитрий и Ярослав пришли к выводу, что дядя Юра неисправим, и перестали его снимать, а вскоре Серов начал делать сольную карьеру блогера.

Избиение жены и вождение в пьяном виде

В 2017 году, когда на YouTube-канале у Серова было 170 тыс. подписчиков, он начал встречаться с Натальей Козловой. Через полтора года пара расписалась. Для Дмитрия это был второй брак, дочь родилась в первом браке. Наталья и Дмитрий периодически вели треш-стримы вместе, причём, судя по видео, женщина на некоторых эфирах пребывала в состоянии алкогольного опьянения и валялась на полу.

В 2020 году Наталья выложила одиночный стрим, в котором высказалась о своём муже. По словам женщины, ей пришлось уехать в другой город, потому что она боялась, что Дмитрий будет ей угрожать.

«Я писала про синяки, про глаза свои, много чего было. Дима прямо в такси сломал мне нос, мне делали операцию по репозиции костей носа. Я пролежала в больнице пять дней. В два часа ночи в палату ворвался Дима и заставил угрозами поехать домой. А ещё однажды Дима мне в пьяном угаре вывернул колено. Как-то раз он пришёл пьяный домой и кинул в меня телефон. Он сломал мне палец — внутрисуставный перелом», — перечисляет она в эфире и демонстрирует рентгеновские снимки.

По словам Натальи, она направляла жалобу в прокуратуру, но получила отказ в рассмотрении.

При этом Дмитрий Серов несколько раз привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде: в 2013, 2017 и 2019 годах. В материалах судов есть характеристика мужчины: ранее не судим, на учёте нигде не состоит, женат. «Характеризуется удовлетворительно, спиртными напитками не злоупотребляет, жалоб от соседей на поведение не поступало, — отмечается в решении Октябрьского районного суда города Иваново по делу 2019 года. — Женой охарактеризован как добрый, отзывчивый человек, хороший муж и отец; он активно занимается благотворительностью».

Напомним, деятельность треш-стримеров уже несколько лет хотят ограничить юридически. Так, в комитете по молодёжной политике Государственной думы разработали законопроект, согласно которому треш-стриминг может стать отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

«Если человек, совершая преступление, стремится ещё и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причинённый урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже», — пояснил глава комитета Артём Метелев. Также предлагается внести изменения в Уголовный кодекс России, предполагающие наказание и штрафы до 1 млн рублей за распространение в сети фото и видео, демонстрирующих сцены жестокости.