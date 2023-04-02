«Убит подло. По-другому террористы не могут»: при взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в центре Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Ранения в результате ЧП также получили как минимум 25 человек, большинство из них госпитализированы. По одной из версий, взорваться могла подаренная военкору статуэтка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом).

В воскресенье, 2 апреля, при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сообщили в МВД России. По данным губернатора города Александра Беглова, в результате ЧП также пострадали минимум 25 человек, большинство из них были госпитализированы.

По данным МВД, взрыв прогремел около 18:10 в заведении по адресу Университетская набережная, дом 25.

«В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехало руководство и группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД РФ. Там также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела, ход его расследования поставлен на контроль в Центральном аппарате СК. На место также прибыли следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — заявили в ведомстве.

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© Владлен Татарский

Взрыв в кафе произошёл, когда в заведении проходил творческий вечер Татарского. В сообществе, которое выступило организатором мероприятия и арендовало заведение, позднее появилось сообщение относительно ЧП.

«Произошёл теракт. Мы принимали определённые меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского», — говорится в записи.

По данным источника RT, перед входом в помещение отсутствовали рамки металлодетекторов и миноискателей, охрана не проверяла личные вещи посетителей.

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Очевидец событий в петербургском кафе Николай в разговоре с RT подтвердил распространённую в СМИ информацию о том, что незадолго до взрыва Татарскому подарили статуэтку. По словам очевидца, в ходе диалога между военкором и преподнёсшей подарок девушкой Татарский сказал, что якобы её знает.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что правоохранительные органы проверяют всех присутствовавших в кафе на момент взрыва и устанавливают, кто мог пронести с собой взрывчатку.

Настоящее имя Владлена Татарского — Максим Фомин. Он родился в Макеевке Донецкой области, в 2014-м вступил в ополчение, а позднее получил известность благодаря освещению событий в Донбассе. В последующие годы он написал несколько книг, в том числе «Война» и «Бег».

После начала специальной военной операции на Украине продолжил освещать ход событий вокруг Донбасса. Присутствовал в Кремле в день выступления президента РФ Владимира Путина по случаю вхождения в состав России новых регионов.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал RT, что выступал на творческом вечере Татарского по видеосвязи. По словам Рожина, лично он был знаком с военкором с 2022 года.

«Он сам участвовал в боевых действиях, вёл пропаганду беспилотной авиации, оказывал помощь фронту, агитировал остальных помогать. Его деятельность приносила пользу обществу и государству. Поэтому популярность его была абсолютно заслуженна», — сказал он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал Татарского большим патриотом Донбасса и России. Как отметил глава республики, Татарский «успел и повоевать, и в статусе военкора свою лепту внести».

«Убит подло. По-другому террористы не могут. Киевский режим — террористический режим. Подлежит уничтожению, по-другому — не остановить, — написал Пушилин в Telegram. — Человек с непростой судьбой, Владлен заслужил уважение соратников, потому что жил и работал ради правды и справедливости, ради Победы».

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима, которые всё чаще реализуются.

«Всё это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие, — заявила она. — Ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста, которая оценивалась киевским режимом и его головорезами как «успех», ни западные страны, ни международные организации, ни зарубежные профессиональные сообщества не только не провели расследований, но даже не проявили элементарного человеческого сочувствия».