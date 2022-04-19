Владлен Татарский: множество ополченцев из Мариуполя буквально освобождают свой дом

В Мариуполе не может развернуться партизанская война против российских войск, «потому что это русский город». Такое мнение выразил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» блогер и ополченец Владлен Татарский. Он также рассказал, что в настоящее время его товарищи освобождают свой дом.

«У меня лично двое знакомых... погибли при освобождении родного города. Они видели дома в бинокль свои. Их родители выходили из подвалов, писали смс... О какой партизанской войне в Мариуполе может идти речь? Украина, та, которая дальше — центральная, западная, — там была более благоприятная почва для человеконенавистнической теории какого-то какого-то сального украинского нацизма», — сказал он.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе проходят интенсивные бои.

Минобороны России сообщило об открытии в 14:00 мск гуманитарного коридора для выхода с «Азовстали» в Мариуполе военных и боевиков, которые добровольно сложат оружие.

По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, специальные группы частично приступили к штурму «Азовстали» в Мариуполе.