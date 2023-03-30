Собирал сведения о работе предприятия ВПК: ФСБ заявила о задержании американского журналиста по подозрению в шпионаже

В Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения задержан журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович. По данным ФСБ, корреспондент действовал по заданию американской стороны и пытался получить сведения о работе одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В отношении Гершковича возбуждено дело по статье «Шпионаж». В МИД РФ отметили, что это не первый случай, когда журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не связанной с журналистикой.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла противоправную деятельность журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, журналиста подозревают в шпионаже в интересах американского правительства.

«Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», — заявили в ФСБ РФ.

Подозреваемый был задержан в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность задержанного сотрудника The Wall Street Journal не имела отношения к журналистике.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», — написала Захарова в Telegram.

В начале января ФСБ РФ сообщила об уголовном деле против гражданина США по статье о шпионаже. По данным ведомства, злоумышленник занимался сбором разведывательной информации по биологической тематике, направленной против России.

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Между тем ФСБ РФ систематически сообщает о задержании лиц, подозреваемых в причастности к государственной измене и шпионажу в пользу других стран.

В частности, 17 января в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии сообщили о задержании на границе России и Грузии жителя одной из стран СНГ.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство, задержанный предоставил правоохранительным органам переписку в Telegram, из содержания которой следовало, что он передавал Украине сведения о местоположении российской военной техники.

Кроме того, в конце декабря в ФСБ заявили о пресечении в ряде российских регионов преступной деятельности граждан России и Украины, оказывавших содействие Службе безопасности Украины (СБУ) и украинским вооружённым силам.

Такие задержания, в частности, прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.

По информации ФСБ, задержанные по заданию сотрудников СБУ готовились совершить ряд терактов, а также планировали диверсии на важных объектах в Перми. Кроме того, они оказывали украинской разведке помощь, нацеленную на дестабилизацию социально-политической обстановки.

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В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме шпионажа, государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 УК России («Шпионаж»).

Ранее в том же месяце ФСБ сообщила о пресечении противоправной деятельности двух россиян, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ.

В сообщении ведомства говорилось о жителе Севастополя, который, будучи сторонником украинской националистической идеологии, в 2016 году был завербован СБУ. Как уточнили в ФСБ, после начала специальной военной операции на Украине он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны РФ. Эта деятельность могла нанести ущерб обороноспособности страны.

Наряду с этим задержанный по заданию кураторов из СБУ летом 2022 года привлёк к противоправной деятельности своего знакомого, ещё одного жителя Севастополя. Тот, в свою очередь, собирал и передавал иностранной спецслужбе посредством интернет-мессенджера данные об объектах ФСБ России.