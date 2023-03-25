В США гражданина России Черкасова обвинили в шпионаже и мошенничестве

Американские власти предъявили российскому гражданину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже и мошенничестве, сообщает Минюст США.

«Черкасов начал действовать в качестве нелегального агента в 2012 году в Бразилии под именем Феррейра, а в 2018 году он переехал в США после поступления в аспирантуру университета, расположенного в округе Колумбия», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на данный момент Черкасов находится в Бразилии в заключении по обвинению в мошенничестве.

Также сообщается, что в Вашингтоне Сергея Черкасова считают сотрудником российской разведки.

Ранее стало известно, что во Владивостоке суд арестовал жителя Приморья, который подозревается в тайном сотрудничестве с США по подрыву безопасности России.