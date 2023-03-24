Во Владивостоке арестован подозреваемый в сотрудничестве с США против безопасности России
- Gettyimages.ru
- © Chalermphon Kumchai / EyeEm
Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.
«Избрана мера пресечения в отношении гр. Х., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», — отметили там.
Органы следствия установили, что подозреваемый, выступающий против специальной военной операции на Украине, начал переписку с представителями США «в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации».
Подозреваемый арестован на два месяца.