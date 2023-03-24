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Во Владивостоке арестован подозреваемый в сотрудничестве с США против безопасности России

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Во Владивостоке суд арестовал жителя Приморья, который подозревается в тайном сотрудничестве с США по подрыву безопасности России.
Во Владивостоке арестован подозреваемый в сотрудничестве с США против безопасности России
  • Gettyimages.ru
  • © Chalermphon Kumchai / EyeEm

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.

«Избрана мера пресечения в отношении гр. Х., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», — отметили там.

Органы следствия установили, что подозреваемый, выступающий против специальной военной операции на Украине, начал переписку с представителями США «в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации».

Подозреваемый арестован на два месяца.

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