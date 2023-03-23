«Проводятся следственные действия»: в Чувашии возбудили дело после заражения нескольких человек сибирской язвой

Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по факту заражения жителей одной из деревень сибирской язвой. По данным следствия, супруги из н. п. Старое Акташево решили забить бычка, после чего заразились сибирской язвой и были госпитализированы. Глава региона подписал указ о введении карантина на территории деревни. Между тем двое мужчин, которые помогали забивать скот, уехали в Подмосковье, где попали в больницу с признаками инфекционного заболевания. Предварительные тесты показали, что сибирской язвы у них нет. Подробнее — в материале RT.

В Чувашии по факту заражения нескольких жителей республики сибирской язвой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлёкшее по неосторожности широкое распространение инфекционных болезней или иные тяжкие последствия).

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, по предварительным данным, житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, заражённого сибирской язвой.

«В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также ещё один житель вышеуказанного населённого пункта», — говорится в пресс-релизе.

Следователям предстоит выяснить, кому супруги продали мясо, и найти его до того, как оно попадёт на прилавки. По данным СМИ, помимо забитого животного, у супругов были ещё один бык и семь овец.

На данный момент супруги госпитализированы. Двое мужчин, которые помогали им, выехали из региона в Подмосковье. С симптомами инфекционного заболевания их госпитализировали в одну из больниц Сергиева Посада. Однако, как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, предварительные анализы не подтвердили наличие у них сибирской язвы. Состояние пациентов удовлетворительное. Эпидрасследование начал подмосковный Роспотребнадзор.

РИА Новости

© Таисия Лисковец

В Министерстве здравоохранения Чувашской Республики рассказали о состоянии супругов, у которых диагноз подтвердился.

«Состояние здоровья двух пациентов, госпитализированных с диагнозом «сибирская язва», стабильное, удовлетворительное, не вызывает опасений. Врачи отмечают положительную динамику. Лечение продолжается, — говорится в сообщении. — Люди, которые были в контакте с источником инфекции, находятся под медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение антибиотиками широкого спектра действия».

В ведомстве подчеркнули, что от человека к человеку инфекция, как правило, не передаётся. Заразиться можно при контакте с больным животным, через микротравмы на коже или при употреблении недостаточно термически обработанной мясной продукции.

«В Чувашию уже поступило 750 доз сибиреязвенной вакцины, которая будет использована для вакцинации людей, чья работа связана с повышенным риском заражения. Это сельскохозяйственные работники, работники животноводческих ферм, скотобоен и мясокомбинатов, кожевенных заводов, шерстомойных фабрик и цехов по изготовлению мясо-костной муки и костного клея, врачи-ветеринары», — сообщили в региональном Минздраве.

После обнаружения вируса всех жителей деревни Старое Акташево посадили на карантин. Однако, как сообщили RT в администрации Цивильского района, граждане, проживающие в населённом пункте, могут въезжать и выезжать из деревни.

«Люди спокойно выезжают на работу и возвращаются. Туда не могут заехать только чужие», — сообщили в администрации.

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На портале органов власти Чувашской Республики опубликованы правила на время карантина. Согласно документу, жителям, проживающим на территории деревни, запрещено перемещать восприимчивых к вирусу животных, ввозить и вывозить их из населённого пункта, также под запретом находится их убой, заготовка и вывоз кормов, вскрытие трупов и снятие шкур, проведение хирургических операций животным.

В четверг, 23 марта, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил журналистам о локализации очагов сибирской язвы.

«Несколько случаев в год»

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ, инфекционист, иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Георгий Викулов в беседе с RT рассказал, что случаи заболевания сибирской язвой время от времени регистрируются в различных регионах России.

«Наиболее часто в животноводческих регионах: в Дагестане, Ставропольском крае, Волгоградской и Курской областях, Башкирии, Чувашии, Белгородской, Тамбовской, Оренбургской областях, в некоторых субъектах Сибири. Но за последние 25 лет — это три-пять случаев в год. В 2016 году было много случаев из-за того, что был массовый падёж оленей. Тогда заболели 23 человека, из которых один умер — это 12-летний ребёнок», — рассказывает Викулов.

По его словам, при своевременном обращении за помощью большинство пациентов полностью выздоравливают и возвращаются к обычной жизни.

«Основной механизм заражения контактный: нарушение техники безопасности при уходе за больными животными, при забое, разделке туш, при контакте с шерстью и продуктами жизнедеятельности. Есть случаи заражения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году при употреблении сырого мяса оленей и сырой крови недавно убитого оленя, — говорит Викулов. — Люди не передают другим людям заболевание, заражение происходит именно от больных животных или продуктов жизнедеятельности».

Как пояснил учёный, инкубационный период сибирской язвы варьируется от двух до 14 суток. По словам инфекциониста, 95—98% всех случаев сибирской язвы — это кожная форма, которая характеризуется появлением так называемого сибиреязвенного карбункула. Для него характерен чёрный цвет и красный венчик. Также очень типично, что это не сопровождается никакими болевыми ощущениями, добавляет специалист.

«Вначале это может выглядеть как пятно, похожее на укус насекомого, но через некоторое время в месте проникновения возбудителя начинает формироваться пузырёк, который потом превращается в карбункул. Возникает реакция лимфатической системы, может быть повышение температуры. Также встречаются случаи поражения миндалин и глотки — это как раз при употреблении сырого мяса и сырой крови оленей», — поясняет Викулов.