В Чувашии взяты под наблюдение 130 человек, контактировавших с заболевшими сибирской язвой

Власти Чувашии приняли все необходимые меры безопасности из-за заболевания двух человек сибирской язвой, сейчас устанавливаются причины возникновения болезни, сообщил глава республики Олег Николаев.

Он заявил, что виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности.

«Учтены все лица, с кем контактировали заболевшие в последние дни, их более 130 человек, и они находятся в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников. Исходим из того, что вирус не передаётся через контакты между людьми», — сказал губернатор.

Угрозы распространения вируса нет, состояние двух заболевших не вызывает опасения, отметил Николаев.

«Внимательно наблюдаем за населённым пунктом, где возник очаг заболевания, поголовье скота взято под жёсткий контроль, чтобы не допустить дальнейшего распространения его мяса. Юридических оснований для введения карантина пока нет. При достаточных основаниях соответствующее решение будет немедленно принято», — сообщил он.

Вероятным источником заболевания, скорее всего, является комбикорм, купленный хозяевами из частных рук, однако другие варианты тоже отрабатываются, рассказал губернатор.

15 марта стало известно, что в Чувашии госпитализированы два пациента с сибирской язвой.