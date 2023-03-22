«Годовой объём поддельной продукции превысил 1 млрд рублей»: ФСБ пресекла производство фальшивых пятитысячных купюр

В пресс-службе ФСБ России сообщили о пресечении работы преступного сообщества, которое специализировалось на изготовлении фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей. По данным ведомства, годовой объём изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции фальшивомонетчиков превысил 1 млрд рублей. В ходе обысков были изъяты составные элементы клише для изготовления банкнот и комплекс компьютерного оборудования для печати денег.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с Министерством внутренних дел пресекли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), которое специализировалось на изготовлении и оптовой реализации поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков было организовано на территории Левашинского района Республики Дагестан.

«Для реализации изготовленной продукции были созданы звенья ОПС, нацеленные на сбыт крупных партий поддельных банкнот на территориях различных субъектов Российской Федерации. По оперативным данным, годовой объём изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В рамках расследования было проведено 18 обысков по местам жительства членов преступного сообщества на территориях Ростовской области, Дагестана, Ингушетии и Чечни.

Как рассказали в ФСБ, в ходе обысков обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В их числе более 20 млн поддельных рублей, составные элементы клише для изготовления российских рублей, матрица для изготовления долларов США, комплекс компьютерного оборудования для печати денег и профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили специализированную денежную бумагу с нанесёнными на неё водяными знаками, краску и другие комплектующие, используемые для изготовления поддельных банкнот, компьютерную технику и отчётные бухгалтерские документы преступной деятельности. Также в ходе обысков было изъято более 300 патронов к АК-74.

Отмечается, что следственные действия по всем адресам проходили одновременно, в их обеспечении были задействованы более 200 сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведённых мероприятий были задержаны 11 фигурантов, которым предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершённые организованной группой).

Пресечение деятельности подпольных оружейников

В начале марта ФСБ сообщила о пресечении работы 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в ряде российских регионов. Как говорилось в пресс-релизе, ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В ФСБ рассказали, что следственные действия проводились по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, ДНР, республиках Дагестан, Крым, Коми, Хакасия и Северная Осетия — Алания. Кроме того, правоохранительные органы работали в Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской и Томской областях.

В результате незаконного оборота было изъято 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых два пулемёта, 14 автоматов, 28 винтовок, карабинов и ружей, а также другие образцы.

Обнаружено и изъято 17 артиллерийских снарядов и мин, более 20 ручных гранат, 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кг взрывчатых веществ, свыше 13 тыс. патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию, а также 11 единиц холодного оружия.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — подчеркнули в ФСБ.