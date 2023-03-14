ФСБ заподозрила жителя Ставрополья в работе на украинские спецслужбы
- РИА Новости
«В марте 2022 года житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации», — сообщила спецслужба, которую цитирует РИА Новости.
По заданию украинских спецслужб задержанный собирал и передавал фотографии о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края, отметили в ведомстве.
Следственным отделом ФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».