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ФСБ заподозрила жителя Ставрополья в работе на украинские спецслужбы

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Жителя Ставропольского края подозревают в работе на украинские спецслужбы, по заданию которых он собирал информацию о воинских частях, сообщила Федеральная служба безопасности.
ФСБ заподозрила жителя Ставрополья в работе на украинские спецслужбы
  • РИА Новости

«В марте 2022 года житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации», — сообщила спецслужба, которую цитирует РИА Новости.

По заданию украинских спецслужб задержанный собирал и передавал фотографии о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края, отметили в ведомстве.

Следственным отделом ФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

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