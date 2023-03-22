ФСБ: в Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр по пять тысяч рублей

Сотрудники ФСБ совместно с МВФ пресекли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), специализирующегося на изготовлении и оптовой реализации поддельных денег.

Правоохранительными органами было установлено, что на территории Левашинского района Республики Дагестан организовано законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков.

«Для реализации изготовленной продукции были созданы звенья ОПС, нацеленные на сбыт крупных партий поддельных банкнот на территориях различных субъектов Российской Федерации. По оперативным данным, годовой объём изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил 1 млрд рублей», — говорится в заявлении ФСБ.

В рамках возбуждённых уголовных дел, расследуемых следственной частью главного управления МВД России по СКФО по ч. 3 ст. 186 (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК России, проведено 18 обысков на территориях Ростовской области, республик Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республики.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: более 20 млн поддельных рублей, составные элементы клише для изготовления российских рублей, матрица для изготовления долларов США, комплекс компьютерного оборудования для печати денег, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот, специализированная денежная бумага с нанесёнными на неё водяными знаками, краска и иные комплектующие, используемые для изготовления поддельных денежных билетов», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что также в ходе обысков были найдены и изъяты более 300 боеприпасов к автомату АК-74.

По результатам проведённых мероприятий задержано в порядке ст. 91 УПК России 11 фигурантов.

Ранее специалист управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук рассказал о правилах защиты от фальшивомонетчиков.