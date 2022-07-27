Специалист ЦБ Оксенчук рассказал о правилах защиты от фальшивомонетчиков

Специалист управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук рассказал о правилах защиты от фальшивомонетчиков.

«Есть места, где необходимо уделять особое внимание тому, какие деньги вам дают на сдачу. Это рынки, небольшие магазинчики и заправки, стихийная продажа товаров с рук. Как правило, здесь нет специальных приборов для проверки наличности, помещение плохо освещено, люди спешат», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это «Правило места».

Как отметил Оксенчук, следующее правило — «Правило величины», согласно которому чем крупнее номинал банкноты, тем выгоднее злоумышленникам её подделывать.

«Самостоятельно проверить наличные можно с помощью «Правила трёх «П»: потрогай, посмотри, покрути. На просвет на купюрах видны водяные знаки, защитная нить, совмещающиеся изображения, и микрпоперфорация. Наощупь можно найти выпуклую надпись «Билет Банка России» и специальные метки по краям для слабовидящих», — напомнил эксперт.

Под острым углом можно заметить скрытые символы «РР», знак рубля на однотонных участках, переливающийся герб, цветопеременные элементы.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.