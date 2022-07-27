Специалист ЦБ Оксенчук рассказал о правилах защиты от фальшивомонетчиков

Короткая ссылка
Специалист управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук рассказал о правилах защиты от фальшивомонетчиков.
Специалист ЦБ Оксенчук рассказал о правилах защиты от фальшивомонетчиков
  • Gettyimages.ru

«Есть места, где необходимо уделять особое внимание тому, какие деньги вам дают на сдачу. Это рынки, небольшие магазинчики и заправки, стихийная продажа товаров с рук. Как правило, здесь нет специальных приборов для проверки наличности, помещение плохо освещено, люди спешат», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это «Правило места».

Как отметил Оксенчук, следующее правило — «Правило величины», согласно которому чем крупнее номинал банкноты, тем выгоднее злоумышленникам её подделывать.

«Самостоятельно проверить наличные можно с помощью «Правила трёх «П»: потрогай, посмотри, покрути. На просвет на купюрах видны водяные знаки, защитная нить, совмещающиеся изображения, и микрпоперфорация. Наощупь можно найти выпуклую надпись «Билет Банка России» и специальные метки по краям для слабовидящих», — напомнил эксперт.

Под острым углом можно заметить скрытые символы «РР», знак рубля на однотонных участках, переливающийся герб, цветопеременные элементы.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить