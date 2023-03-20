«Это решение касается около 5 млн удостоверений»: МВД напомнило о продлении срока действия истекающих водительских прав

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го, автоматически продлеваются на три года. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России напомнил глава МВД Владимир Колокольцев. По данным правительственного информационного портала «Объясняем», мера затрагивает порядка 5 млн человек. Как ранее указывали в правительстве РФ, это решение позволит снизить административную нагрузку на граждан, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Срок действия водительских удостоверений, которые были получены гражданами в 2012 и 2013 годах, продлён на три года. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время выступления с докладом на расширенном заседании коллегии МВД.

«Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022-м или истекает в текущем году, продлён на три года. Это сделано для удобства граждан и снижения административной нагрузки», — сказал Колокольцев.

Как говорится на правительственном информационном портале «Объясняем», данная мера касается порядка 5 млн удостоверений. Подчёркивается, что речь идёт об удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го.

Напомним, что в апреле 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Официальный представитель МВД России Ирина Волк указывала, что действие «просроченных» ВУ продлится автоматически.

«Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем 5 млн водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», — говорила она.

При этом пролонгация действует только на территории России и не распространяется на международные права.

Помимо этого, в пресс-службе ГИБДД Москвы указывали на условия, при которых гражданину РФ придётся менять водительское удостоверение в обязательном порядке: при изменении личных данных, при появлении медицинских ограничений на управление транспортом, при утере или повреждении ВУ.

Между тем права можно поменять и в добровольном порядке.

Также по теме Допустимая скорость и приоритет пешеходов: в России вступили в силу изменения в ПДД касательно электросамокатов Изменения в части использования электросамокатов и другого подобного транспорта вступили в силу в РФ с 1 марта. Теперь максимальная...

«Если всё-таки решили поменять водительское удостоверение, срок которого истекает или истёк в указанный период, то вы вправе обратиться в любое экзаменационное подразделение ГИБДД с заявлением о замене. Выдача водительского удостоверения взамен ранее выданного осуществляется в обычном порядке. При обращении вам необходимо предъявить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством соответствующей категории и паспорт», — приводит текст заявления портал Autonews.

«Актуальная задача — это повышение безопасности дорожного движения»

В расширенном заседании коллегии МВД России принял участие Владимир Путин. Он среди прочего указал на необходимость повышения безопасности дорожного движения. По словам главы государства, это актуальная задача для министерства.

«За последние десять лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое, и это, конечно, результат, это хороший результат. Надо укреплять эти положительные тенденции, продолжать реализацию федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Особое внимание уделять техническому оснащению трасс, повышению культуры поведения на дорогах, а также предупреждению детского травматизма и смертности», — констатировал Путин.

В свою очередь, глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что за минувший год в России на 5% сократилось число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Напомним, что в 2018-м президент России поставил перед правительством РФ задачу: к 2024-му добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза от уровня 2017 года. Целевой показатель должен будет составлять не более четырёх погибших на дорогах на 100 тыс. человек.

Вдобавок в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018—2024 годы прописана ещё более амбициозная задача: «Целями стратегии является повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году».