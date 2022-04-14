Тенденция к снижению: как в России меняется число погибших и пострадавших в ДТП

В 2021 году многолетняя тенденция к снижению смертности на российских дорогах продолжилась. По данным Госавтоинспекции, в общей сложности за год в ДТП погибли почти 14,9 тыс. человек, ещё около 170 тыс. получили ранения. Оба показателя существенно меньше, чем в 2020 году. Более подробно о ситуации с аварийностью на российских дорогах — в материале RT.

ГИБДД России подвела статистические итоги за 2021 год в части дорожной аварийности.

По данным ведомства, в 133,3 тыс. аварий (речь идёт о ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие. — RT) в общей сложности погибли 14 874 человека, ещё 167 856 получили ранения.

Давно оформившаяся тенденция на устойчивое снижение аварийности год от года в стране сохранилась: все три показателя оказались ниже, чем в 2020-м. Тогда в ДТП погибли 16 152 человека, а число пострадавших превысило 183 тыс.

Таким образом, можно отметить, что в 2021 году удалось сохранить жизни около 1300 человек, в том числе и благодаря усилиям Госавтоинспекции.

В прошлом году этот показатель по сравнению с 2019 годом составил более 800 человек.

Пьянство на дорогах

Один из самых важных и заметных статистических показателей аварийности — количество ДТП с участием пьяных водителей. На фоне ряда законодательных инициатив, направленных на ужесточение наказания для этой категории нарушителей, число таких аварий в последние годы также снижается. Тем не менее итоговые цифры за год всё ещё весьма значительны.

Так, в 2021-м на дорогах страны произошло более 15,7 тыс. серьёзных ДТП с участием пьяных водителей и тех, кто отказался от медосвидетельствования, в них погибли 3874 человека и ещё 20 852 получили ранения.

Таким образом, несмотря на то что на долю этой категории приходится чуть более 10% от общего числа тяжких ДТП, в пьяных авариях погибают более 25% всех жертв ДТП.

В то же время даже такие страшные цифры оказались значительно ниже, чем годом ранее. В 2020 году в ДТП с пьяными водителями в России погибли более 4,5 тыс. человек и пострадали ещё почти 25,5 тыс.

Дети и пешеходы

В 2021 году произошло почти 20 тыс. тяжких аварий с участием детей, в которых 762 ребёнка погибли и ещё почти 22 тыс. получили ранения.

ГИБДД России в своей работе один из главных акцентов делает именно на профилактику безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. В последние годы это давало ощутимый результат по снижению показателей, однако в минувшем году существенно улучшить статистику на этом направлении не удалось.

Общее число серьёзных аварий с участием детей и количество пострадавших несовершеннолетних в них снизились, но не слишком значительно, а число погибших на три человека превысило показатели 2020 года.

Четверть от всех погибших на дорогах страны — пешеходы. В 2021 году погибли 3,9 тыс. человек, ещё свыше 34,5 тыс. получили ранения. Этой категории участников дорожного движения в ГИБДД также уделяют повышенное внимание. За год удалось добиться заметного снижения количества числа погибших пешеходов: в 2020 году их было свыше 4,5 тыс., то есть удалось сохранить жизни более 600 человек. Число пострадавших пешеходов также снизилось — более чем на 2,5 тыс.

Плохие дороги и неисправные машины

По-прежнему заметная доля дорожно-транспортных происшествий (более четверти) — это аварии, произошедшие из-за ненадлежащего эксплуатационного состояния автодорог и железнодорожных переездов. В 2021 году таких ДТП с тяжкими последствиями было более 45,7 тыс., в них погибли почти 4,7 тыс. человек и получили ранения ещё более 57 тыс. Тем не менее все три показателя в сравнении с 2020-м незначительно улучшились.

Из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств в 2021 году произошло более 7,6 тыс. тяжких ДТП, в которых погибли 1226 человек и ещё почти 10,4 тыс. пострадали.

АГН «Москва»

© Мобильный репортер

Амбициозный план

Напомним, что в 2018 году Владимир Путин поставил перед правительством РФ задачу: к 2024-му добиться снижения смертности на дорогах в три с половиной раза от уровня 2017 года. Целевой показатель социального риска, который должен быть достигнут к этому времени, аналогичен европейскому уровню и составляет не более четырёх погибших на дорогах на 100 тыс. человек.

Ещё более амбициозная задача поставлена на 2030 год, она прописана в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018—2024 годы.

«Целями стратегии является повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году», — говорится в документе.

Прогресс заметен

Между тем в Москве показатели аварийности в расчёте на душу населения ещё несколько лет назад вышли на уровень европейских стран. Так, смертность в ДТП снизилась до отметки четыре человека на 100 тыс. человек уже по итогам 2017 года. Продолжала снижаться она и в дальнейшем, притом что население самой Москвы неуклонно растёт.

В 2021 году, несмотря на рост общего числа тяжких ДТП в Москве, количество погибших и пострадавших в них хоть и незначительно, но вновь снизилось.

Для сравнения стоит отметить, что ещё относительно недавно, в середине нулевых, при значительно меньшем количестве автотранспорта на дорогах ежегодно в столице погибали более 1 тыс. человек.

Тем не менее реальный прогресс в сфере БДД очевиден не только на примере Москвы, но и в целом по стране. В начале нулевых, когда на дорогах наблюдался пик смертности в ДТП, число погибших ежегодно превышало 30 тыс., что более чем вдвое выше, чем в настоящее время.