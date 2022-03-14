В приложение «Госуслуги Авто» добавили новую функцию

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В мобильное приложение «Госуслуги Авто» добавили новую функцию.
В приложение «Госуслуги Авто» добавили новую функцию
  • Legion-Media
  • © Aleksey Zotov

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минцифры России.

Благодаря новой опции пользователи могут обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

«Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение десяти дней, ведомство может запросить дополнительные документы», — уточнили в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что число электронных обращений за получением услуг в социальной сфере в Москве за год выросло в два раза и достигло 1,6 млн.

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