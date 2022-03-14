В приложение «Госуслуги Авто» добавили новую функцию
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минцифры России.
Благодаря новой опции пользователи могут обжаловать штрафы за нарушение ПДД.
«Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение десяти дней, ведомство может запросить дополнительные документы», — уточнили в ведомстве.
Ранее НСН сообщала, что число электронных обращений за получением услуг в социальной сфере в Москве за год выросло в два раза и достигло 1,6 млн.