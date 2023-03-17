«Вопросы безопасности имеют приоритетный характер»: Путин заявил о готовности пресечь все угрозы для Крыма и Севастополя

Российские власти сделают всё, чтобы пресечь угрозы для Крыма и Севастополя, заявил Владимир Путин. Президент высказался об этом в ходе совещания, на котором обсуждались вопросы экономического развития этих регионов. Как подчеркнул глава государства, вопросы безопасности сейчас имеют для Крыма и Севастополя приоритетный характер. В то же время президент выразил уверенность, что все задачи развития полуострова удастся реализовать, несмотря на существующие вызовы.

Владимир Путин заявил, что российские власти сделают всё, чтобы пресечь угрозы для Крыма и Севастополя. Об этом президент высказался в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития этих регионов.

Во вступительном слове он отметил, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор, когда проголосовали в пользу воссоединения с Россией.

«Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы», — сказал президент.

Он также отметил, что власти будут последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Путин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя

По словам Путина, будут реализованы все планы по повышению качества жизни людей в этих регионах, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов.

Президент выразил уверенность, что будут выполнены задачи по поддержке предпринимательства и деловой инициативы, созданию новых рабочих мест, а также по реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры.

Напомним, что Крым стал российским регионом после состоявшегося на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Путин неоднократно подчёркивал, что Крым по итогам этих событий стал неотъемлемой частью России, и статус полуострова обсуждению не подлежит. Как отмечал глава государства, референдум на этот счёт проводился в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций.

Президент систематически уделяет внимание вопросам безопасности полуострова. В начале февраля в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных российских районах и в результате чрезвычайных ситуаций, президент отметил, что необходимо устранить саму причину обстрелов.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — сказал Путин.

Осенью глава государства также утвердил средний уровень реагирования в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

На этих территориях может быть усилена охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных гособъектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, введён особый режим работы объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. При этом жителей могут временно переселить в безопасные районы с обязательным предоставлением жилья.

Медведев — об ответе России в случае атаки на Крым

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Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае нанесения Украиной ударов по территории Крыма «никаких переговоров не будет», будут только удары возмездия.

«Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — сказал Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в её Telegram-канале в начале февраля.

По его словам, ответ российской стороны в том случае, если Киев с разрешения Вашингтона начнёт наносить удары по Крыму и другим российским территориям, может быть любым.

«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что ответ российской стороны «будет быстрым, жёстким и убедительным».