Путин: для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер

Президент России Владимир Путин заявил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер.

«Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что, несмотря на вызовы и трудности, Россия будет последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

10 марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что отдельные украинские беспилотники могут долетать до полуострова, но их быстро сбивают, региону ничего не угрожает.

Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.