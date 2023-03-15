В Севастополе открылась выставка о воссоединении Крыма с Россией

В Центральной городской библиотеке имени Толстого в Севастополе открылась выставка «Мы вместе», посвящённая воссоединению Крыма с Россией.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Посетить экспозицию можно до 20 марта. На выставке представлены стенды с фотографическими и документальными материалами.

«Мы создали выставку пять лет назад, она оказалась востребована, и мы постоянно знакомим с материалами выставки большое количество жителей города», — заявила кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Никитина.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин на этой неделе проведёт несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.