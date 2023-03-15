Узнать больше

В Севастополе открылась выставка о воссоединении Крыма с Россией

Короткая ссылка
В Центральной городской библиотеке имени Толстого в Севастополе открылась выставка «Мы вместе», посвящённая воссоединению Крыма с Россией.
В Севастополе открылась выставка о воссоединении Крыма с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Посетить экспозицию можно до 20 марта. На выставке представлены стенды с фотографическими и документальными материалами.

«Мы создали выставку пять лет назад, она оказалась востребована, и мы постоянно знакомим с материалами выставки большое количество жителей города», — заявила кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Никитина.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин на этой неделе проведёт несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить