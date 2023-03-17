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Путин: работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок

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Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок.

По его словам, уже созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные и узловые с точки зрения развития транспортной инфраструктуры полуострова.

Путин добавил, что на мосту уже открыто автомобильное сообщение и идёт ремонт железнодорожных путей.

9 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что монтаж первого пролёта железнодорожной части Крымского моста завершён.

Он рассказал, что после сборки в Керчи с помощью двух барж пролёт доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров.

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