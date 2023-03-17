Путин: работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок
По его словам, уже созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные и узловые с точки зрения развития транспортной инфраструктуры полуострова.
Путин добавил, что на мосту уже открыто автомобильное сообщение и идёт ремонт железнодорожных путей.
9 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что монтаж первого пролёта железнодорожной части Крымского моста завершён.
Он рассказал, что после сборки в Керчи с помощью двух барж пролёт доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров.