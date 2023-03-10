«Радость ясного взора»: передовая московская клиника бесплатно помогает детям из Донбасса решать проблемы со зрением

Московская сеть детских глазных клиник «Ясный взор» бесплатно консультирует и лечит детей из Донбасса по программе «Мы вместе». Благодаря этой инициативе уже 33 ребёнка из Донбасса смогли получить необходимое лечение в одном из самых передовых медучреждений. RT рассказывает истории маленьких пациентов.

Российская сеть глазных клиник «Ясный взор» оказывает бесплатную помощь нуждающимся детям из Донбасса. По программе помощи «Мы Вместе» благотворительный фонд «Радость ясного взора» собирает средства на лечение детей, страдающих от различных нарушений зрения.

По словам президента благотворительного фонда Оника Азнауряна, по программе «Мы вместе» с октября 2022 года уже 33 ребёнка смогли бесплатно получить помощь.

Руководитель сети клиник «Ясный взор», кандидат медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян рассказал RT, с какими патологиями к ним обращаются чаще всего.

«В основном это нарушения, связанные с движением глаз, паралитические косоглазия, нистагм, нарушения, связанные с оптикой глаза, — перечисляет офтальмолог. — также к нам обращаются с врождёнными патологиями, были случаи атрофии зрительных нервов, врождённая катаракта, был один случай травмы».

Медик отметил, что все дети, которые жили в зоны боевых действи, пережили огромный стресс, однако, вопреки мнению некоторых родителей, сам по себе стресс не является первопричиной проблем, с которыми эти дети приходят в клинику «Ясный взор».

«То, что пережили эти дети, конечно, вызывает большое сострадание. Это очень большая печаль, когда из-за взрослых страдают дети. Однако как врач я могу сказать, что стресс сам по себе не может воздействовать на органы зрения таким образом, чтобы разом оно испортилось без какого-либо другого внешнего воздействия. Возможно, проблема уже была, но от стресса люди начали более внимательно относиться к себе и своему самочувствию», — объясняет Игорь Азнаурян.

В распоряжении RT оказались письма некоторых родителей, чьи дети готовятся пройти бесплатное лечение в клиниках «Ясный взор» — рассказываем их истории.

Нужна операция

Двойняшки Гордей и Варвара Говорушко родились в Донецке, когда в регионе ещё не велось полномасштабных военных действий, но, по словам их родителей, уже тогда мирное население страдало от постоянных обстрелов с украинской стороны. Малыши родились недоношенными с врождённой ретинопатией глаз, однако эта патология со временем прошла сама.

Гордей и Варвара Говорушко

© Благотворительный Фонд «Радость Ясного Взора»

По словам матери, в 2021 году у маленького Гордея внезапно скосились глазки, в мае 2022 года ситуация лишь усугубилась — но лечить эту проблему было уже невозможно из-за начавшихся в регионе боевых действий.

«Каждый день для нас был тяжёлым. Мы жили на 24 этаже и наблюдали страшные кадры собственными глазами. Дважды мы меняли стекла в квартире, потом затянули полиэтиленом. При любом звуке мои дети, как и все другие, ложились на землю или на пол, их так учили в детском саду и школе», — вспоминает мать двойняшек.

Семья Говорушко два месяца просидела в квартире, боясь попасть под обстрелы. После одной из бомбёжек у маленькой Варвары случился приступ эпилепсии. Родители решили увезти детей. Сначала поехали к знакомым в Норвегию, но не выдержали тяжёлых условий в лагерях для беженцев.

«В лагере для беженцев в Норвегии были ужасное питание и сложные условия: дети голодали, мы терпели бесконечные угрозы и издевательства от украинских братьев за то, что мы из Донецка», — вспоминает женщина.

Из Норвегии семья перебралась в Подмосковье, где мать двойняшек наконец смогла заняться зрением малышей и обратилась в клинику «Ясный взор». Оказалось, что Гордею нужна операция, однако его семья не могла позволить себе дорогостоящее хирургическое вмешательство.

Благодаря фонду «Радость ясного взора» семья получила шанс на лечение Гордея, а его сестрёнке подобрали специальные очки. На лечение Гордея фонду удалось собрать 564 тыс. рублей — пока это самый большой сбор за время работы программы «Мы вместе».

Едва не погибли

Когда началась спецоперация на Украине, четырёхлетний Никита Богомол с родителями и трёхлетней сестрёнкой Ниной жил в Херсонской области. Семья сначала перебралась от обстрелов на дачу на берегу Днепра, там они прятались в подвале. Мать детей рассказала, что в то время боялась уходить на работу — думала, что дети не смогут быстро среагировать на очередной снаряд и убежать.

У дедушки на нервной почве обострилось хроническое заболевание, приходилось регулярно по бомбёжками выбираться в город к врачу вместе с детьми. В одну из таких вылазок семья едва не погибла — спасло лишь то, что по дороге сын Никита попросился в туалет.

«Мы вышли из машины, и в этот момент нас откинуло взрывной волной. Если бы мы не остановились, то удар пришёлся бы на машину раньше, и мы вряд ли остались в живых. После этого Нина начала постоянно плакать и заходится в плаче до синевы, а Никита, если отойдёт на пару метров, не может меня узнать — его зрение ухудшалось моментально на нервной почве», — рассказывает мать ребёнка.

Семья решила выбираться из города, когда очередной снаряд попал в склад боеприпасов неподалёку. 12 часов Никита, Нина, их родители и дедушка прятались под одеялами на полу под звуки непрекращающихся взрывов. Когда всё стихло, они поехали в Крым, воспользовавшись помощью перевозчиков — те брали огромные деньги, но удалось скооперироваться с соседями. Однако и в Крыму семье не было спокойно — вскоре они переехали в Москву.

Сейчас Нина, Никита и их родители стараются свыкнуться с новой жизнью, обжиться и прийти в чувство после пережитого. В столице у Ангелины появилась возможность показать четырёхлетнего сына врачам клиники «Ясный взор» — там Никите, у которого за время боевых действий упало зрение, поставили диагноз и назначили лечение.

«Больше всего я хочу, чтобы мои дети были здоровы, — подчёркивает Ангелина. — Нам очень нужно наблюдение и лечение офтальмолога для Никиты. От всего сердца благодарим благотворительный фонд «Радость ясного взора» и Объединение детских глазных клиник «Ясный Взор», профессора Игоря Азнауряна, что взяли нас на бесплатную диагностику зрения, лечение и, при острой необходимости, хирургию для Никиты».

«Появилась надежда»

Семья 12-летнего Миши Евсеева выехала из ДНР 1 июня 2022 года, не выдержав постоянных артиллерийских обстрелов. До этого семья с тремя детьми две недели жила в коридоре своей квартиры, пытаясь спрятаться от бомбёжек — подвала в их доме не было.

«Мы искали возможность скорее спастись. Нам помогли выехать знакомые, которые тоже хотели попасть в Москву к своим близким. Сейчас мы снимаем квартиру в Подмосковье на выплаты, предусмотренные для беженцев. Мы с мужем смогли устроиться на работу, но возникает много проблем из-за документов и нехватки денежных средств. Благодаря фондам, которые помогают нам с вещами первой необходимости, продуктами и со здоровьем моих детей», — объясняет мишина мама.

По мнению родителей, зрение Миши начало быстро ухудшаться из-за пережитого стресса. В Москве семья смогла отвести сына на диагностику в клинику «Ясный взор», сейчас Миша ждёт, когда начнётся лечение.

Ещё одна маленькая пациентка клиники «Ясный взор» — 10-летняя Мирослава Колесник — на момент начала СВО жила в Лисичанске. По словам её матери, в городе почти сразу начались обстрелы, семья пряталась от них в подвале своего многоквартирного дома, потому что в городе не было подготовлено других убежищ.

«Если мы, взрослые, находились в страхе каждую минуту, то дети тем более очень переживали, постоянно плакали. Они не хотели сидеть в темноте сутками напролёт и слушать, откуда прилетит следующая ракета. Тогда в подвале Мирослава и начала жаловаться, что правый глаз видит хорошо, а левый — размыто. Так как врачей и специализированной медицинской помощи у нас в городе не было, проверить глаза Миры на тот момент мы не могли», — объясняет мать девочки.

Когда семье удалось перебраться в Москву, девочку отвели к врачам клиники «Ясный взор», где ей поставили диагноз, подобрали очки и назначили лечение.

Благотворительный фонд

Основатель и президент благотворительного фонда «Радость ясного взора» Оник Азнаурян рассказал RT о программе адресной помощи «Мы вместе» — по его словам, эта инициатива выросла из основной деятельности фонда, который с 2020 года помогает детям из малообеспеченных семей, нуждающимся в дорогостоящем офтальмологическом лечении.

«Заболевания глаз по всей детской заболеваемости в мире стоят на третьем месте, но на это мало кто обращает внимание. Понятно, что в системе благотворительности на первом месте — онкология. И мы практически единственные в стране, кто занимается благотворительностью именно по детским глазным заболеваниям», — подчёркивает собеседник RT.

По словам Оника Азнауряна, с начала работы программы «Мы вместе», заявки на лечение подали 46 человек, часть из них ещё находятся на рассмотрении, 33 уже получают или завершили лечение. Люди узнают о программе через различные волонтёрские организации и НКО.

Меценат отметил, что при получении заявки фонд объявляет сбор на сайте, лечение также финансируется за счёт собственных средств фонда и помощи спонсоров. Оник Азнаурян также рассказал, что требуется для участия в программе «Мы вместе».

«Для бесплатной диагностики достаточно свидетельства о рождении ребёнка, миграционной карты или удостоверения беженца, паспорта родителей, описание наличия сложных жизненных обстоятельств», — перечислили Азнаурян.

В случае, если ребёнку показано лечение или операция, благотворительный фонд запрашивает у семьи документы, подтверждающие тяжёлое финансовое положение, которое не позволяет оплатить лечение.

«Как правило, материальную помощь стараемся направлять именно в нуждающиеся семьи», — подытожил президент фонда «Радость ясного взора».

Ознакомиться с историями детей, находящихся на попечении благотворительного фонда «Радость ясного взора», можно по ссылке.