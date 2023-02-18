«Надо к чему-то стремиться»: как живут в России беженцы спустя год после эвакуации из Донбасса

Ровно год назад, 18 февраля 2022 года, в Донбассе была объявлена эвакуация мирных жителей на территорию России. В пунктах временного размещения в разных областях страны они рассказывали RT, как им пришлось срочно бежать от войны и обустраиваться на новом месте. Спустя год мы снова встретились с героями наших репортажей.

Семья Евгения Яковенко приехала в Калужскую область из Харькова 23 марта 2022 года, а спустя несколько месяцев они перебрались в Санкт-Петербург.

«У нас всё прекрасно сложилось. В июне мы попали в Санкт-Петербург. Поначалу было нелегко найти жильё. Мы ехали в никуда и искали квартиру с вокзала, но никто не хотел связываться с регистрацией, а когда мы говорили «Украина», то и слышать ничего не хотели», — рассказывает Яковенко RT.

Но в конце концов мужчине удалось договориться с арендодателем.

«Позвонил женщине, она сначала согласилась, потом посоветовалась с мужем и отказала, — вспоминает Евгений. — Так обидно было, и я спросил: «Почему?» Она сказала, что они смотрели видео, как украинцы себя в Европе ведут. В итоге уговорил лично встретиться. Посмотрели на нас и согласились пустить. Вот, живём».

По словам Яковенко, с ходу устроиться на работу было тяжело, поэтому поначалу ему пришлось трудиться разнорабочим — на улице «лопатой махать». Но потом, как говорит мужчина, он «вдохновился коллегами, которые работали на экскаваторе, и тоже так захотелось».

RT

«Я выучился, получил права и сейчас работаю на технике. Надо самому к чему-то стремиться, а не сидеть в ПВР и ждать, — говорит Яковенко. — Дети мои ходят в школу и садик. Нам помогли их рядом устроить. Слава богу, в России, когда пишешь обращение с просьбой помочь, на тебя не плюют. Теперь планируем брать ипотеку, чтобы обзавестись своим жильём».

Татьяна Бутаенко приехала в подмосковный Зарайск из Макеевки. Сразу после объявления эвакуации она отправила в Россию свою маму и сына с диагнозом ДЦП, а также сестру с двумя детьми. Доделав дела, приехала сама. Как она рассказывала RT, ей было важно найти работу, чтобы оплачивать сыну реабилитацию.

Татьяна Бутаенко

RT

«Гражданство получили, в конце ноября переехали в Железнодорожный, где дети пошли в школу. Ребёнок пошёл в секцию баскетбольную. Мы работаем, будем работать дальше. Если всё будет хорошо, возьмём ипотеку», — говорит Бутаенко.

«Ещё тут живём»

У 63-летней Маргариты Логвиненко, приехавшей в Россию из деревни Лукьянцы с двумя внучками, складывается всё не так удачно. Спустя год женщина продолжает жить в пункте временного размещения в Калужской области.

«Я перенесла инсульт, левая рука не работает совсем, разговариваю плохо. Два месяца лежала в больнице, сейчас выписалась, делаю уколы, принимаю таблетки, — рассказывает RT Логвиненко. — Гражданство мы с девочками получили. Сейчас оформляю детские выплаты и пенсию. Обещали группу дать, но это в марте надо будет в поликлинику идти».

По словам женщины, девятилетняя Маша и 11-летняя Даша, мама которых умерла в 2017 году, сейчас находятся в реабилитационном центре, куда были помещены, когда Логвиненко забрали в больницу.

Как рассказывает RT руководитель ПВР Елена Астахова, соседи и персонал хотели оставить девочек в лагере, но таков порядок.

«До 20 февраля они будут в интернате, мы каждый день созваниваемся», — говорит Логвиненко.

64-летний Олег из посёлка Ветеринарное также продолжает жить в ПВР в Калужской области вместе с женой.

«Всё нормально, всем довольны. Проживаем тут же с супругой, работаем, гражданство получили. Теперь буду оформлять пенсию. Единственная проблема — с жильём. Всё упирается в финансы. Будем что-то решать», — рассказывает RT мужчина.

«Стоит вопрос с жильём»

Людмила Кейдун уезжала из Донбасса не централизованно, а самостоятельно. В марте 2022 года она приехала в Россию из Волновахи с двумя дочками, Софией и Мартой, которым тогда было 16 и шесть лет соответственно. В России у неё есть родственники: в Архангельске — родная тётя, в Краснодаре — сестра.

Как Людмила рассказала RT, сейчас им почти удалось обустроиться в России.

Людмила Кейдун с дочерьми

© Дмитрий Белицкий

«С жильём в Подмосковье мне помогла подруга, с которой мы до этого 17 лет не виделись. Мы с дочками получили российское гражданство. Я устроилась на работу в школу, а младшая пошла в садик, — говорит RT Кейдун. — Сейчас стоит вопрос с жильём. Надо находить свой собственный угол. Вот только съёмное жильё я пока ещё не потяну. Может, будет возможность встать в очередь на общежитие».

В марте RT рассказал историю 87-летней жительницы Мариуполя Нелли Ивановны Зениной. Сюжет увидели её родные из Норильска, которые долгое время не могли связаться с женщиной, и попросили помочь вывезти пенсионерку в Россию.

Сейчас Нелли Ивановна живёт в России вместе с дочерью Натальей Середой, которая рассказала RT, что все документы помогли быстро оформить местные власти.

«Мама живёт с нами. Мы сделали ей пенсию, паспорт РФ. Прописка у неё стоит мариупольская, но как Россия. Сделали ей все социальные выплаты, пенсию нам сделали за неделю — повезло, потому что вся рабочая деятельность у неё была только в Норильске, пошли в архив, всё достали», — рассказывает RT Середа.

© Фото из личного архива

В июне Наталья с сыном Иваном ездили в Мариуполь: надо было забрать вещи из квартиры, потому что дом Нелли Ивановны необходимо было снести.

«Нам люди помогли. Забрали к себе что-то до нашего приезда. Ваш коллега Виктор, который помогал вывозить маму, поехал и забрал документы и некоторые вещи. Когда мы приехали, он нам передал всё и побывал у нас на даче. Там тоже нужна реконструкция: одну из стен снесло, — рассказывает RT Середа. — Единственное, мы не успели подать документы на восстановление жилья. Были большие очереди, а время у нас было ограничено».

По словам Натальи, 12 мая она снова поедет в Мариуполь вместе с мамой, чтобы оформить документы и перевезти от знакомых какие-то вещи.

© Фото из личного архива

«Будем становиться на очередь. Маме очень трудно тут жить, потому что север, 50 градусов мороза. Переносит очень тяжело, поэтому хотела бы вернуться, на даче огородиком своим заниматься, — говорит Середа. — Поэтому решаем вопросы. Всё на позитиве».