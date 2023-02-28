«Были задействованы истребители»: в Минобороны РФ сообщили о тренировке дежурных сил ПВО Западного военного округа

Силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО) провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, экстренными службами и силовыми ведомствами. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе тренировки дежурные силы ПВО отработали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя.

В Минобороны России заявили, что силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО) провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, экстренными службами и силовыми ведомствами.

«В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя.

Ограничения полётов над Санкт-Петербургом

Утром 28 февраля СМИ сообщили о приостановке полётов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Около 11:00 28 февраля правительство Санкт-Петербурга официально сообщило о задержке рейсов до 12:00. В заявлении отмечалось, что аэропорт и все его службы работают в штатном режиме. В свою очередь, СМИ сообщили, что воздушное пространство над Пулковом закрывалось в радиусе 200 км.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник, причиной закрытия воздушного пространства якобы стало обнаружение в воздухе неизвестного объекта. На тот момент сообщалось, что воздушное пространство над городом будет закрыто до 13:20.

Также на russian.rt.com В аэропорту Домодедово прокомментировали ограничение воздушной зоны над Петербургом

Из данных сервиса Flightradar24 следовало, что в небе над Санкт-Петербургом после 11:00 не было ни одного самолёта.

Позднее ТАСС сообщил, что несколько самолётов, ранее вылетевших из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург, возвращаются в пункт отправления. Как сообщало агентство со ссылкой на пресс-службу аэропорта, ожидались переносы и других рейсов, направлявшихся в Пулково.

ТАСС также сообщал, что «Аэрофлот» намерен скорректировать расписание нескольких рейсов из-за ограничений работы Пулкова.

В свою очередь, в аэропорту Домодедово также заявили RT, что возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва — Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над Санкт-Петербургом.

По мере развития ситуации авиакомпании «Уральские авиалинии» и S7 заявили о получении разрешения на вылет из Пулкова и посадку своих самолётов.

О снятии всех ограничений в районе аэропорта правительство Санкт-Петербурга сообщило около 12:30.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о ситуации в воздушном пространстве Санкт-Петербурга призвал дождаться официальной информации о происходящем.

«Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных», — сказал Песков, добавив, что в ближайшее время ожидается открытие воздушного пространства.

Песков уточнил, что президент располагает всей информацией о ситуации.

«У президента полная информация на этот счёт. Было бы неправильно всё-таки нам об этом говорить. Этим должны заниматься те, кто за это отвечает», — сказал он.