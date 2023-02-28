Силы ПВО западной зоны провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами

Минобороны России сообщило, что силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в западной зоне ответственности.

Отмечается, что были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации «цели», взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС.

В Минобороны России добавили, что «в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа».

Утром 28 февраля стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет самолёты.

По данным Newinform, небо над Петербургом открыли для гражданских самолётов в 11:40 мск после отмены плана «Ковёр».