Узнать больше

Силы ПВО западной зоны провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило, что силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в западной зоне ответственности.
Силы ПВО западной зоны провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами
  • РИА Новости

Отмечается, что были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации «цели», взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС.

В Минобороны России добавили, что «в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа».

Утром 28 февраля стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет самолёты.

По данным Newinform, небо над Петербургом открыли для гражданских самолётов в 11:40 мск после отмены плана «Ковёр».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить