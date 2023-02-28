Силы ПВО западной зоны провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами
- РИА Новости
Отмечается, что были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации «цели», взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС.
В Минобороны России добавили, что «в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа».
Утром 28 февраля стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет самолёты.
По данным Newinform, небо над Петербургом открыли для гражданских самолётов в 11:40 мск после отмены плана «Ковёр».