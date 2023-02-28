В Кремле заявили, что Путин имеет все данные по закрытию неба над Петербургом

Президент России Владимир Путин обладает всей информацией в отношении закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были и последуют от властей.

«У президента полная информация на этот счёт. Было бы неправильно всё-таки нам об этом говорить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет самолёты, о причинах решения не уведомляли.

В аэропорту Домодедово заявили RT, что возврат рейсов, вылетевших по маршруту Москва — Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над Петербургом.

Позже стало известно, что все ограничения на полёты в аэропорт Пулково сняты.