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Все ограничения на полёты в аэропорт Пулково сняты

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Ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято.
Все ограничения на полёты в аэропорт Пулково сняты
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на аэропорт Шереметьево.

«Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Ограничения на полёты в Петербург сняты», — заявили в пресс-службе.

Как уточняет Newinform, небо над Петербургом открыли для гражданских самолётов в 11:40 мск после отмены плана «Ковёр».

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» подтвердила получение разрешения на вылет из Пулково и посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.

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