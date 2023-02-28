Все ограничения на полёты в аэропорт Пулково сняты

Ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на аэропорт Шереметьево.

«Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Ограничения на полёты в Петербург сняты», — заявили в пресс-службе.

Как уточняет Newinform, небо над Петербургом открыли для гражданских самолётов в 11:40 мск после отмены плана «Ковёр».

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» подтвердила получение разрешения на вылет из Пулково и посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.