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«Уральские авиалинии» подтвердили разрешение на вылет из аэропорта Пулково в Петербурге

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» подтвердила получение разрешения на вылет из Пулково и посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.
«Уральские авиалинии» подтвердили разрешение на вылет из аэропорта Пулково в Петербурге
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

Ранее сообщалось, что аэропорт в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет самолёты.

«Рейс U6-571 по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург готовится к взлёту. Разрешение на вылет получено», — приводит ТАСС заявление авиакомпании.

Отмечается, что рейс из Екатеринбурга готовится к посадке в Санкт-Петербурге.

По данным издания «ПолитЭксперт», почти 15 рейсов не вылетели из Пулково по расписанию из-за закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом.

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