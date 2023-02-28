«Уральские авиалинии» подтвердили разрешение на вылет из аэропорта Пулково в Петербурге
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Ранее сообщалось, что аэропорт в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет самолёты.
«Рейс U6-571 по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург готовится к взлёту. Разрешение на вылет получено», — приводит ТАСС заявление авиакомпании.
Отмечается, что рейс из Екатеринбурга готовится к посадке в Санкт-Петербурге.
По данным издания «ПолитЭксперт», почти 15 рейсов не вылетели из Пулково по расписанию из-за закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом.