«Очень волнительно»: в подмосковном госпитале поженились тяжелораненый военный из ДНР и его возлюбленная

В военном госпитале в подмосковном Красногорске поженились тяжелораненый солдат из ДНР Сергей Кутьков и его невеста Виктория, которая приехала ухаживать за возлюбленным, когда узнала о его ранении. Родственники Сергея обратились в редакцию RT с просьбой помочь молодым расписаться — проблемы возникали из-за отсутствия у Виктории российского гражданства. Благодаря содействию правительства Московской области невесте Сергея буквально за неделю оформили российский паспорт, а 30 ноября в Первом филиале военного госпиталя имени Вишневского состоялась официальная церемония бракосочетания.

В Первом филиале военного госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске 30 ноября состоялась свадьба. Сотрудники подмосковного ЗАГСа специально приехали, чтобы поженить Сергея Кутькова, потерявшего обе ноги на фронте в Донбассе, и его возлюбленную Викторию, которая не испугалась ранений и приехала ухаживать за любимым из Донецка.

В военном госпитале для свадьбы Виктории и Сергея подготовили актовый зал, а церемония проходила так же, как в обычном ЗАГСе: с музыкой, цветами и кольцами, нарядной регистратором и молодожёнами, официальным президиумом на фоне государственного флага.

В присутствии нескольких гостей (всё-таки режимный объект) новобрачные обменялись кольцами под марш Мендельсона и получили поздравления от собравшихся.

«Свадьба — это очень волнительно. Я очень рада, спасибо вам. Мы написали обращение на телеканал RT — и нам помогли, помогли с документами. Самим сделать это было бы очень сложно, потому что у меня изначально было только гражданство ДНР, а у Сергея — российское, и расписаться нам без чьей-то помощи было бы тяжело», — сказала Виктория сразу после церемонии бракосочетания.

© Фото из личного архива

Теперь, после свадьбы, молодожёны надеются, что Сергей как можно скорее поправится и сможет поехать домой вместе со своей любимой. По словам Кутькова, он счастлив, что женился и что Виктория с ним рядом.

«Конечно, мне было тяжело, тяжело даже просто позвонить своей любимой, рассказать о таком вот ранении. Но получилось, как получилось. Сейчас настрой выздоравливать поскорее, возвращаться домой», — отметил мужчина.

Полковник медицинской службы Михаил Иванков, работающий в Первом филиале военного госпиталя имени Вишневского и присутствовавший на церемонии, рассказал RT, что за время проведения спецоперации это уже вторая свадьба в их госпитале.

«Свадьба очень положительно влияет на психологическое состояние пациентов и их мотивацию к выздоровлению. Парень думает: я уже не один, у меня есть жена, есть семья, о которой надо заботиться. Если до этого пациент где-то ленился, где-то не делал лечебную физкультуру, например, то тут у него уже появляется мотивация: буду заниматься, я должен ходить, должен обеспечивать семью», — объясняет медик.

«На птичьих правах»

Ранее RT рассказывал историю Сергея Кутькова, который получил тяжёлые ранения на фронте в сентябре, а уже в конце месяца к нему в подмосковный военный госпиталь приехала возлюбленная Виктория Пьяных. По её словам, до начала СВО они с Сергеем хотели пожениться, но не успели — мужчину призвали на фронт.

© Фото из личного архива

Узнав о ранении, Виктория решила остаться в Подмосковье и ухаживать за любимым, однако, поскольку юридически они с Сергеем не были мужем и женой, ей нельзя было постоянно находиться в госпитале, где лежал Кутьков. В больнице она долгое время находилась «на птичьих правах» — по заявлению, написанному матерью пациента, Виктория могла находиться с ним до момента, как покинет госпиталь. После этого её бы уже не пустили обратно.

При этом, как рассказывала Виктория, в бою Сергей сильно пострадал: ему пришлось ампутировать части обеих ног, есть тяжёлые ожоги спины и осколочные ранения, не видит один глаз. Ухаживать за раненым солдатом требовалось постоянно, поэтому родственники Сергея обратились в редакцию RT с просьбой оказать содействие и организовать церемонию бракосочетания.

До этого Виктория уже обращалась в красногорский ЗАГС, но, поскольку у девушки нет российского гражданства, процедура могла бы растянуться на неопределённый срок. При этом сотрудники ЗАГСа и военного госпиталя пошли молодым навстречу, согласившись, чтобы свадьба проходила прямо в военном госпитале.

После публикации RT в историю вмешалось правительство Московской области. Невесте военнослужащего удалось за неделю оформить российское гражданство, после чего Виктория подала заявление в ЗАГС.