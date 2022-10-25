Свадьба в госпитале: получивший тяжёлые ранения в ходе СВО военный из ДНР не может жениться на возлюбленной

У Сергея Кутькова из ДНР есть гражданство России, в феврале на родине его призвали на фронт. Там он получил тяжёлые ранения и сейчас находится в военном госпитале в Подмосковье. За ним приехала ухаживать невеста Виктория Пьяных, но оставаться в больнице надолго ей нельзя, так как юридически они с Сергеем — чужие люди. В ЗАГСе готовы пойти навстречу и расписать пару прямо в больнице, но на оформление всех документов потребуется не меньше месяца, утверждает Виктория. За это время Сергея могут перевести лечиться в другой регион, и документы там придётся подавать заново.

У Сергея Кутькова из Донецкой Народной Республики есть гражданство РФ, но до февраля 2022 года в России он бывал наездами, в основном по работе. В ДНР его ждала возлюбленная — Виктория Пьяных, пара в отношениях уже пять лет.

«Мы знакомы с 2012 года, в одном селе жили, — вспоминает Виктория. — В 2017 году начали вместе гулять, завязались отношения. Уже спустя два месяца мы съехались. Рассчитывали в этом году пожениться, но не вышло: в феврале Серёжа в очередной раз приехал в ДНР из России, и его призвали воевать».

У пары никак не получалось пожениться — Кутьков оказывался дома либо на день-два, либо в выходные. А в начале сентября — в том месяце они с Викторией планировали наконец сыграть свадьбу — Сергей получил серьёзное ранение в бою.

«Он позвонил, сказал только, что ранен, и связь пропала. Оказалось, его после ранения перевезли в госпиталь в Симферополе, а оттуда — в Подмосковье. Мы приехали туда 29 сентября вместе с его матерью, выяснили, где он лежит», — объясняет Виктория.

Мужчина сильно пострадал: ему пришлось ампутировать обе ноги, есть тяжёлые ожоги спины, не видит один глаз, есть осколочные ранения, рассказывает Пьяных. Травмы, полученные любимым, не напугали его невесту — она решила остаться с Сергеем и продолжить ухаживать за ним в военном госпитале им. Вишневского.

Мать военного написала в больнице заявление, чтобы Виктория осуществляла уход за её сыном — сама женщина не может надолго остаться в Подмосковье. С тех пор Виктория постоянно находится рядом со своим гражданским мужем, ухаживает за ним. Она утверждает, что покинуть больницу не может — если выйдет, её уже не впустят обратно.

Трудности с подачей документов

Виктория и мать Сергея пытались решить проблему в Красногорском ЗАГСе — надеялись, что их смогут расписать, чтобы Виктория оставалась в госпитале уже в статусе супруги пациента. Однако выяснилось, что подать документы на заключение брака можно только при личном визите — либо оформив доверенности у нотариуса.

«Я пошла в ЗАГС с нашими паспортами — моим и его. Нам сказали, что, если мы договоримся в госпитале, они сами приедут и там заключат брак. Главврач не стал возражать, но возникла другая проблема, — рассказывает собеседница RT. — Оказалось, что надо нотариально заверить документы, приехать с ними в ЗАГС, написать заявления, и там их будут рассматривать ещё в течение месяца — и только после этого нас смогут расписать».

По словам Виктории, через месяц Сергея вполне могут выписать из госпиталя Вишневского и перевести в другой филиал. В таком случае с ЗАГСом надо будет заново договариваться о месте, где придётся заключать брак, — а новая больница может находиться в другом регионе.

Сам Сергей в беседе с RT подтвердил, что давно хотел жениться на Виктории, они планировали свадьбу ещё до того, как его призвали на фронт в ДНР. Мужчина добавил, что сейчас невеста сильно помогает ему в госпитале и он надеется, что ей удастся остаться с ним.

Перевод в другую больницу

Сейчас Виктория остаётся с Сергеем в военном госпитале в Красногорске. Девушка констатировала, что находится в больнице «на птичьих правах» — она не может покинуть медучреждение, так как потом её не смогут впустить обратно.

«Если бы мы поженились, я смогла бы иногда уезжать из больницы, чтобы видеться с ребёнком — у меня есть ребёнок от первого брака, он сейчас с родственниками», — расстраивается Виктория.

Родственники Сергея, беседовавшие с RT, недоумевают, почему мужчине не могут пойти навстречу и рассмотреть документы на заключение брака в упрощённом режиме.

«Как это можно? Он герой, воевал там, получил ранения, без ног остался, весь обожжён, даже лежать ему больно. А девочка такая хорошая оказалась, не бросила его, приехала ухаживать. Ему в ЗАГСе помочь должны, а они предлагают самому прийти, чтобы их быстрее расписали», — возмущается родственник Кутькова Андрей.

RT отправил в Красногорский ЗАГС запрос с просьбой помочь молодым людям заключить брак в кратчайшие сроки, но не получил оперативного ответа.