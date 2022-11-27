«Сделать всё, чтобы защитить детей»: Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев в России

В начале декабря будет принято законодательное решение о запрете иностранным гражданам пользоваться услугой суррогатного материнства в России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что за последние несколько лет из России вывезли 45 тыс. младенцев, рождённых суррогатными матерями. По его словам, в целом оборот этого нелегального бизнеса оценивается более чем в €2 млрд. В мае законопроект, запрещающий оказывать услуги суррогатного материнства иностранным гражданам и лицам без гражданства, был принят Госдумой в первом чтении.

В начале декабря в России на законодательном уровне будет принято решение по запрету суррогатного материнства для иностранцев. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Необходимо сделать всё, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», — написал он.

Володин напомнил, что за последние несколько лет из России вывезли 45 тыс. младенцев, рождённых таким способом. По его словам, оборот «этого большого нелегального бизнеса» оценивается более чем в €2 млрд.

«Торговля детьми недопустима, — заявил Володин. — Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».

Ранее вице-спикер Госдумы и один из авторов инициативы Анна Кузнецова выражала надежду на то, что данный законопроект примут в декабре. «Текст законопроекта готов ко второму чтению, мы сегодня вместе идём к защите наших детей», — цитирует её ТАСС.

Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина отметила актуальность проблемы.

«В период беспрецедентного внешнего давления на нашу страну нам нужно в первую очередь заботиться о российских семьях. Так что я полностью поддерживаю предложение Вячеслава Викторовича», — пояснила собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова заметила, что иностранцы использовали Россию для суррогатного туризма, сформировался целый теневой бизнес.

«И запретить такую деятельность нужно было давно. Многие годы нашими женщинами пользовались как инкубатором, а дети были товаром чёрного рынка. Гарантии безопасности таким деткам никто не даст, со здоровьем рожениц, которых подыскивают для такого «бизнеса», тоже не считаются: чаще всего это отчаявшиеся и беззащитные женщины. Речь идёт о запрете суррогатного материнства для иностранцев, он не распространяется на саму процедуру: для тех граждан страны, которые по каким-то причинам не могут иметь детей, такая возможность остаётся», — пояснила эксперт в беседе с RT.

Законопроект, запрещающий оказывать услуги суррогатного материнства иностранным гражданам и лицам без гражданства, был внесён в Госдуму в декабре 2021 года. Его авторами стали вице-спикеры нижней палаты парламента Пётр Толстой и Анна Кузнецова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, а также сенатор Маргарита Павлова.

«К такому решению нас вынуждают случаи гибели и торговли детьми, рождёнными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные факты неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, а особенно часто — в период пандемии», — отмечал Пискарёв.

Согласно инициативе воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребёнка самостоятельно.

Ещё одним параметром инициативы является тот факт, что ребёнок приобретает гражданство РФ по рождению в случае, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России. По словам Пискарёва, подобное нововведение позволит проконтролировать дальнейшую судьбу новорождённого со стороны российских властей.

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«В Российской Федерации дети являются важнейшим приоритетом государственной политики и детство находится под защитой государства. Главная задача нашего государства — гарантированно защитить будущее России — наших детей — от внешних и внутренних угроз, а также чётко прогнозировать все потенциальные вызовы и риски», — говорится в пояснительной записке.

В мае 2022 года законопроект был принят в первом чтении. Его поддержали 415 депутатов.

Как отмечал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, ко второму чтению парламентарии получили замечания «с притянутыми за уши аргументами от федеральных органов исполнительной власти».

«Что это означает? Женщина рожает ребёнка, он не получает по праву рождения на земле России гражданство РФ, дальше он получает гражданство номинального отца и выезжает с ним за пределы РФ», — пояснил депутат.

По его словам, в подобных ситуациях органы пограничного контроля не вправе контролировать перемещение таких детей, а консульские отделы и представительства РФ за рубежом не имеют полномочий отслеживать их судьбы.

«Мы учли позицию МИД, что положение вывезенных за границу детей будет определяться нормами государства его постоянного проживания, но задача всё-таки состоит в том, чтобы такие дети имели возможность коммуникации и защиты со стороны российского государства. И если у ребёнка будет российское гражданство, то тогда те же консульские отделы имеют такое право», — заключил Толстой.