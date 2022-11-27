В декабре ГД примет решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством

Решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством в России примут в декабре. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что торговля детьми недопустима.

«За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тыс. младенцев, рождённых суррогатными матерями», — написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы подчеркнул, что объём этого нелегального бизнеса оценивается более чем в €2 млрд.

«Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары», — предупредил Володин.

Он призвал сделать всё для защиты таких детей.

В мае комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, запрещающий оказывать услуги суррогатного материнства иностранным гражданам и лицам без гражданства.