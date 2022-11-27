Узнать больше

В декабре ГД примет решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством

Короткая ссылка
Решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством в России примут в декабре. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В декабре ГД примет решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством
  • РИА Новости

Он отметил, что торговля детьми недопустима.

«За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тыс. младенцев, рождённых суррогатными матерями», — написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы подчеркнул, что объём этого нелегального бизнеса оценивается более чем в €2 млрд.

«Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары», — предупредил Володин.

Он призвал сделать всё для защиты таких детей. 

В мае комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, запрещающий оказывать услуги суррогатного материнства иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить