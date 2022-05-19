Аналитик Федосова прокомментировала законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев.
Аналитик Федосова прокомментировала законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
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По её словам, тема суррогатного материнства обсуждается в Думе с 2020 года.

«Особый общественный резонанс вызвали данные одного из участников чёрного рынка, согласно которым около 22 тыс. младенцев из России — это «суррогатный» экспорт», — уточнила она.

Федосова добавила, что Россия и страны СНГ являются «основным рынком покупки суррогатных детей».

Она также отметила, что сейчас также вынесен на обсуждение вопрос поддержки семей в России, которые не могут по каким-либо причинам иметь детей.

«Здесь может быть дальнейшая общественная дискуссия», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно об одобрении комитетом Госдумы законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

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