«У нас свои традиции и ценности»: Госдума единогласно приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума единогласно приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в третьем чтении. Документ направлен на запрет распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Под запрет также попадает пропаганда педофилии и смены пола. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, соответствующее решение позволит защитить будущее страны от нежелательного влияния США и Европы.

Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон, направленный на запрет распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Как отмечается в сообщении пресс-службы нижней палаты российского парламента, пропаганда ЛГБТ будет запрещена как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых. Наряду с этим запрещается пропаганда педофилии и смены пола.

В пояснительной записке к документу говорится, что продвижение нетрадиционных ценностей, пропаганда превосходства нетрадиционной сексуальной ориентации, преувеличивание положительных аспектов смены пола, а также пропаганда педофилии носят особую опасность для детей и подростков, «чья психика крайне нестабильна и характеризуется наличием периодов противоречивых состояний, мотивов, ценностных ориентаций и поступков».

В этой связи в перечень запрещённой к распространению среди детей информации предлагается включить информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также сведения, способные вызвать у детей желание сменить пол. Наряду с этим устанавливается механизм ограничения доступа детей к подобной информации в различных источниках.

В частности, в документе прописан запрет пропаганды ЛГБТ и смены пола в книгах, СМИ и рекламе. Доступ к такой информации должен осуществляться при помощи механизма, предусматривающего проверку возраста пользователя.

Отмечается, что в третьем чтении Госдума утвердила изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за неисполнение запрета.

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В частности, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста предусмотрен штраф от 50 до 400 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц размер взыскания составит от 100 до 800 тыс. Если нарушителем оказалось юрлицо, то взыскание составит от 800 тыс. до 5 млн рублей. Также предусмотрена санкция в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение запрета пропаганды педофилии наказывается штрафом от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн — для должностных лиц. Для юрлиц наказание достигнет от 1 до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Кроме того, штраф за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, будет колебаться от 50 до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. — для должностных лиц и от 800 тыс. до 4 млн рублей (или приостановка деятельности на 90 суток) для юрлиц.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства за подобные нарушения будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.

Комментируя решения Госдумы, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что таким образом Россия защищает свои традиции и ценности.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас свои традиции и ценности», — написал он в Telegram.

Володин также заявил, что в ходе обсуждения документа к депутатам обратился госсекретарь США Энтони Блинкен, который предложил отозвать законопроект. По мнению спикера Госдумы, единогласная поддержка парламентариями запрета на ЛГБТ-пропаганду является лучшим ответом американскому чиновнику.

«Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили — посмотрим, чем это всё закончится, но однозначно печально, потому что это содом — по‑другому не скажешь, — и Соединённые Штаты Америки стали центром этого содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ 30 ноября.