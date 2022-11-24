Володин прокомментировал принятие Госдумой закона о запрете пропаганды ЛГБТ
- © duma.gov.ru
«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, у России свои традиции и ценности.
Ранее Госдума России приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещённой для детей.
Совет Федерации рассмотрит пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ 30 ноября.