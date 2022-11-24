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Володин прокомментировал принятие Госдумой закона о запрете пропаганды ЛГБТ

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал принятие Госдумой закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
Володин прокомментировал принятие Госдумой закона о запрете пропаганды ЛГБТ
  • © duma.gov.ru

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — написал он в своём Telegram-канале. 

По его словам, у России свои традиции и ценности.

Ранее Госдума России приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещённой для детей.

Совет Федерации рассмотрит пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ 30 ноября.

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