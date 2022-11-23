Новая модель под старым брендом: автомобильный завод «Москвич» возобновил работу

Производство автомобилей под маркой «Москвич» стартовало на одноимённом заводе в столице России. Присутствовавший на торжественном мероприятии мэр Москвы Сергей Собянин назвал это событие историческим, напомнив, что менее полугода назад производственную площадку занимала компания Renault, позднее передавшая завод Москве. Как отметил мэр, вопреки опасениям, это событие послужило стимулом к возрождению производства на заводе. На стартовом этапе предприятие осуществляет крупноузловую сборку, однако позднее планируется выпускать автомобили на собственной платформе.

В среду, 23 ноября, расположенный в столице автомобильный завод «Москвич» возобновил работу. На запуске предприятия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Столичный мэр назвал запуск новой модели под брендом «Москвич» историческим событием. Он напомнил, что менее шести месяцев назад площадку, где сегодня стартовала сборка автомобилей, покинула компания Renault.

«Многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало ещё одним стимулом к возрождению нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом «Москвич», и это историческое событие», — цитирует Собянина РИА Новости.

Первой моделью бренда стал кроссовер под названием «Москвич 3». Длина кузова этого автомобиля составляет 4410 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1660 мм. Кроссовер оснащён бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., способным развить 210 Нм крутящего момента. Покупатели смогут выбрать между автоматической трансмиссией (вариатор) и шестиступенчатой механикой.

По данным Минпромторга, продажи кроссовера «Москвич 3» в Москве и Центральном федеральном округе начнутся уже в декабре этого года. Также ожидается, что автомобили этой марки смогут участвовать в государственной программе поддержки спроса.

Мантуров: автомобили «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса

Мэр Москвы отметил, что производство стартует с крупноузловой сборки, однако, как полагает Собянин, в будущем в Москве будут выпускать автомобили на собственной платформе. Столичный мэр предположил, что это будет электромобиль.

«У Москвы есть большая компетенция в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. И всё больше и больше на улицах Москвы электротранспорта. Это будущее и с точки зрения технологий, и с точки зрения экологии большого города», — сказал мэр.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров также высказался о важности налаживания процессов мелкоузловой сборки и развития производства электротранспорта. По его словам, до конца 2023 года планируется отработать процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков.

«Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», — сказал Мантуров, назвав это направление приоритетным.

По словам вице-премьера, разработаны чёткие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости до 2025 года. Он добавил, что выход на полную технологическую независимость планируется осуществить к 2027 году.

Напомним, в мае французский производитель автомобилей Renault передал в собственность российского государства свои активы в РФ, в том числе расположенный в Москве автомобильный завод. До начала работы Renault на этом предприятии выпускались автомобили под брендом «Москвич».

Автозавод «Москвич» возобновил работу

На фоне решения Renault мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нельзя допустить ситуации, в которой многотысячный трудовой коллектив завода останется без работы. Он заявил о переходе предприятия на баланс столицы и анонсировал планы выпускать автомобили под брендом «Москвич».

Позднее Владимир Путин назвал планы запуска производства автомобилей «Москвич» непростым вызовом. Об этом президент упомянул в ходе встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» в июле.

«Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих технологических ключей», — сказал глава государства.

Он упомянул проект автомобилей представительского класса Aurus. Путин отметил, что работа над этими машинами велась вместе с партнёрами, однако российская сторона в процессе приобрела «и собственные компетенции, и собственную инженерную школу».