Минпромторг России исключил бренд Renault из списка параллельного импорта
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ (параллельного импорта. — RT), поскольку АО «АвтоВАЗ» приняло на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности запуска производства до конца года.