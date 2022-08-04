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Минпромторг России исключил бренд Renault из списка параллельного импорта

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Минпромторг России исключил автомобильный бренд Renault из списка параллельного импорта.
Минпромторг России исключил бренд Renault из списка параллельного импорта
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ (параллельного импорта. — RT), поскольку АО «АвтоВАЗ» приняло на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности запуска производства до конца года.

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