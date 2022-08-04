Минпромторг России исключил бренд Renault из списка параллельного импорта

Минпромторг России исключил автомобильный бренд Renault из списка параллельного импорта.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ (параллельного импорта. — RT), поскольку АО «АвтоВАЗ» приняло на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности запуска производства до конца года.